Littérature, secrets et mutations sur France Culture...

Du lundi au vendredi de 12h à 12h30 : Les midis de culture - Le débat, avec Géraldine Mosna-Savoye et Nicolas Herbeaux

Mardi 6 février : Le Journaliste et l’Assassin, de Janet Malcolm (Sous-sol) et Littérature et révolution, de Joseph Andras et Kaoutar Harchi (Divergences), avec les critiques Valentine Faure et Pierre Benetti.

Jeudi 8 février : Le convoi de Beata Umubyeyi Mairesse (Flammarion) et Prochain arrêt d'Alex Schulman (Albin Michel), avec les critiques Elise Lépine et Joseph Ghosn.

Du lundi au vendredi de 12h50 à 13h30 : Les midis de la culture - La rencontre, avec Géraldine Mosna-Savoye et Nicolas Herbeaux

Mardi 6 février : avec Barbara Kingsolver, autrice et lauréate de prix Pulitzer 2023 pour On m'appelle Demon Copperhead (Albin Michel, traduit par Martine Aubert).

Mercredi 7 février : avec À qui appartient la beauté (La Découverte).

Du lundi au vendredi de 15h à 16h : LE BOOK CLUB avec Marie Richeux

Lundi 5 février : « En quête de sens » avec Valérie Zenatti à l’occasion de la parution de Qui-vive (L’Olivier).

Mardi 6 février : « Etel Adnan, ombres et lumières libanaises » avec Laure Adler et Simone Fattal, préfacier.es de Sitt Marie-Rose, nouvel ouvrage d’Etel Adnan (Imaginaire-Gallimard).

Mercredi 7 février : « Fanzine mon amour », avec Alex Baladi pour sa bande dessinée Un monde en pleine mutation (Atrabile).

Jeudi 8 février : « Un père peut en cacher un autre », avec Violaine Huisman pour Les monuments de Paris (Gallimard).

Vendredi 9 février : « Dans la bibliothèque de Michelle Perrot », en présence de l'historienne dont l'ouvrage S’engager en historienne a paru aux éditions CNRS.

Du lundi au vendredi de 20h30 à 21h : Pars vite et reviens tard de Fred Vargas (épisodes 6 à 10)

Réalisée par Cédric Aussir. Avec Jean Quentin Châtelain (Jean-Baptiste Adamsberg), Claude Aufaure (Decambrais), Serge Renko (Danglard), Philippe Duquesne (Joss Le Guern), Julien Lucas (Damas/Arnaud), Patrice Bornand (Bertin), Judith Chemla (Marie-Belle), Rhizlaine El Cohen (Lizbeth), Flora Brunier (Maryse), Vincent Nemeth (Lieutenant Noël).

Le samedi de 15h à 15h30 : L’entretien littéraire avec Mathias Enard

Entretien avec le traducteur et romancier Nicolas Richard, à l'occasion de la parution de La chanteuse aux trois maris (éditions Inculte).

Le samedi de 15h30 à 16h : Poésie et ainsi de suite avec Manou Farine

Avec Annie Le Brun, écrivaine, poétesse surréaliste, critique littéraire et essayiste, pour la reparution du recueil Ombre pour ombre (Gallimard, 2024).

Le samedi de 20h à 21h (en direct de la maison de la radio et de la musique) : Stanislas Rodanski et l’homme en bleu d’Eugène Durif

Réalisé par Baptiste Guiton, avec Mohamed Rouabhi. Musique originale de Guillaume Léglise.

Le dimanche de 20h à 22h : Prométhée (critique du divin) d’Antonio Negri

Réalisé par Barbara Nicolier et Blandine Masson ; texte inédit traduit par Judith Revel, avec notamment : Emmanuelle Riva (la voix du chœur des hommes), Nina Greta Salomé (didascalienne), Pierre Felix Gravière (Prométhée), Marc Bodnar (technicien 1), Quentin Baillot (technicien 2).