Sylvain Tesson et Annie Ernaux sur France Culture

Le 1er novembre marquera la sortie du tout dernier film de Hayao Miyazaki, Le Garçon et le Héron, ainsi que la parution de son livre Le Voyage de Shuna. En tant que partenaire officiel du film et du livre en France, France Inter dédie une journée complète et une soirée exceptionnelle à ce grand artiste japonais le 31 octobre. L'occasion de revisiter son illustre carrière, ses prises de position et son influence culturelle.