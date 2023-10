Sur France Culture, Léonora Miano, Yasmina Reza ou Patrick Deville

Du lundi au vendredi de 15h à 16h : Le Book Club de Marie Richeux

Lundi 2 octobre : Tout sur l’amer, avec Richard Morgiève auteur de La fête des mères (J.Losfeld)

Mardi 3 octobre : Olivier Cadiot et Ludovic Lagarde : du roman au théâtre. Le metteur en scène Ludovic Lagarde adapte le roman d’Olivier Cadiot Médecine générale à la MC93 du 27 septembre au 6 octobre.

Mercredi 4 octobre : Le pouvoir des fleurs, avec Lucile Chapsal, autrice de Fleurs sauvages (Tana) et Anne Varenne, qui publie Fleurir son jardin et composer ses bouquets (First)

Jeudi 5 octobre : Pour une écologie politique du travail avec Paul Guillibert, philosophe, auteur de Exploiter les vivants (Amsterdam).

Vendredi 6 octobre : Dans la bibliothèque de Micha Lescot. Le comédien est à l’affiche de la nouvelle pièce de Yasmina Reza James Brown mettait des bigoudis, au théâtre de la Colline jusqu’au 15 octobre.

Du lundi au vendredi de 12h50 à 13h30 : Les Midis de Culture – La rencontre, de Géraldine Mosna-Savoye et Nicolas Herbeaux

Jeudi 5 octobre avec Léonora Miano, écrivaine, pour L'opposé de la blancheur. Réflexions sur le problème blanc (Stock).

Vendredi 6 octobre avec Mathieu Sapin, auteur de BD, pour Edgar : de Lisbonne à Paris, dans les pas de mon beau-père révolutionnaire (Dargaud)

Du lundi au vendredi de 18h20 à 19h : Le Temps du débat de Emmanuel Laurentin

Lundi 2 octobre « Comment la guerre a-t-elle changé la société ukrainienne ? » avec Andreï Kourkov, écrivain ukrainien, Tetyana Ogarkova, écrivaine et Olga Kurovska, co autrice du Journal d’Olga et Sasha - Ukraine années 2022-2023, Actes Sud

Du lundi au vendredi de 19h à 20h : Affaires culturelles, d'Arnaud Laporte

Lundi 2 octobre : Alain Françon, auteur et metteur en scène de théâtre. Il met en scène Un chapeau de paille d'Italie à partir du 27 septembre au Théâtre de la Porte Saint Martin.

Mardi 3 octobre : Yasmina Reza, écrivaine, dramaturge et metteuse en scène. Elle signe le texte et la mise en scène de James Brown mettait des bigoudis, du 19 septembre au 15 octobre à la Colline + du 27 mars au 5 mai 2024 au Théâtre Marigny. Le texte est disponible aux éditions Flammarion.

Mercredi 4 octobre : Ian McEwan, romancier et scénariste. Son dernier livre, Leçons, paraît chez Gallimard le 5 octobre, dans une traduction de France Camus-Pichon.

Jeudi 5 octobre : Sophie Fontanel, écrivaine et journaliste. Elle signe Admirable : la dernière femme ridée sur Terre, qui paraît aux éditions Seghers le 28 septembre.

Le samedi de 15h à 15h30 : L’entretien littéraire de Mathias Enard

Entretien avec le romancier Patrick Deville à l’occasion de la parution de Samsara aux éditions du Seuil.

Le samedi de 15h30 à 16h : Poésie et ainsi de suite de Manou Farine

Avec Alexandre Pateau, traducteur de l'allemand vers le français notamment de la poésie contemporaine et d’opéras. Il signe la nouvelle traduction de l'Opéra de Quat'sous de Bertolt Brecht qui est monté à la Comédie Française dans une mise en scène de Thomas Ostermeier, et une direction musicale de Maxime Pascal, du 23 septembre au 05 novembre 2023. L’Opéra de Quat'sous a fait l’objet d’un recueil : L’Opéra de Quat'sous de Bertolt Brecht, suivi du Film de quat’sous et du Procès de quat’sous, L’Arche, 2023 (Pièce de théâtre avec chansons).

