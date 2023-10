La littérature sous tous ses profils, cette semaine sur France Culture

Cette semaine, La Grande Librairie rend hommage aux enseignants. Des témoignages, des réflexions, de la passion, toujours, quand il s’agit de ce métier qu’il semble de plus en plus difficile d’exercer. Avec des écrivains qui enseignent ou qui ont enseigné, on parlera de vocation, de savoir et de transmission, à l’heure où l’on peut mourir quand on remplit cette mission.