Les écrivains dans les films, rien que du cinéma ?

Que recherche-t-on dans un film, au-delà du film ? Une autre lecture de nos vies, fictionnée, idéalisée et comment y sommes-nous représentés par ce qui, le plus souvent, nous définit, notre métier ? Sommes-nous des héros et nous ressemblent-ils ces acteurs ?

Journaliste et passionnée de cinéma, Christine Masson, coproductrice de l’émission « On aura tout vu » sur France Inter le samedi à 10h, a toujours été captivée par ce lien entre fiction et réalité.

L’idée de ce podcast lui est venue avec ce commissaire de police belge Jean-Michel Lemoine qui avait ressenti une folle proximité avec cet autre flic français obsédé par son enquête dans La nuit du 12 de Dominik Moll.

Troublé de voir si bien incarnés sur un écran son métier, ses doutes, ses angoisses, Jean-Michel Lemoine s’était exclamé : « C’est comme si j’étais dans la pellicule ! » C’est toute l’ambition de cette série « J’étais dans le film », puisque Christine Masson demande à des représentants de neuf professions de choisir des films qui les racontent le mieux, de se regarder dans un miroir, l’écran, et y chercher une ressemblance.

Chaque épisode dure 47 minutes, et le 8e sera entièrement consacré aux écrivains à l'écran, avec Lola Lafon et Tanguy Viel pour évoquer leurs modes de travail, leur quotidien et le décalage plus ou moins grand avec les représentations cinématographiques.

La réalisation est assurée par David Leprince, avec Caroline Protat en attachée de production.

Photographie : illustration, Remi Dot, CC BY-ND 2.0