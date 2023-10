La semaine prochaine, Edgar Morin et Joann Sfar sur France Culture

Du lundi au vendredi de 12h50 à 13h30 : Les Midis de Culture — Le débat, présenté par Géraldine Mosna-Savoye et Nicolas Herbeaux

Lundi 23 octobre: Les essais, avec La nuit de noces. Une histoire de l’intimité conjugale, de Aïcha Limbada (La Découverte) et Vegan, de Peter Singer (Payot), avec Marie Boëton et Nora Bouazzouni.

Mardi 24 octobre: Place à la littérature. Au programme, Tumeur ou tutu, de Léna Ghar (Verticales) Tout le monde n'a pas la chance d'aimer la carpe, d'Élise Goldberg (Verdier), avec Philippe Cheveilley et Céline Du Chêné.

Vendredi 27 octobre: Au tour de la Bande Dessinée. Avec Loire, d’Étienne Davodeau (Futuropolis) et Testosterror, de Luz (Albin Michel) avec Victor Macé de Lépinay et Catherine Robin.

Du lundi au vendredi de 12h50 à 13h30 : Les Midis de Culture — La rencontre, présenté par Géraldine Mosna-Savoye et Nicolas Herbeaux

Mercredi 25 octobre avec Floc'h, dessinateur, pour Un autre regard sur Blake et Mortimer : l’art de la guerre (Dargaud).

Jeudi 26 octobre avec Silvia Lippi et Patrice Maniglier, pour Sœurs. Pour une psychanalyse féministe (Seuil).

Du lundi au vendredi de 15h à 16h : Le Book Club de Marie Richeux

Lundi 23 octobre : Le Seigneur des anneaux lu par Joann Sfar, auteur, et Anne Besson, chercheuse et spécialiste des littératures de l’imaginaire et de fantasy.

Mardi 24 octobre : La nuit qui parle, avec Dimitri Rouchon-Borie, à l'occasion de la publication de son roman Le chien des étoiles (Le Tripode).

Mercredi 25 octobre : Lire nos morts, avec Vinciane Despret, pour la parution de son ouvrage Au bonheur des morts (La découverte) et Jennifer Kerner pour Le mari de la nuit : expériences du deuil et pratiques funéraires (Gallimard).

Jeudi 26 octobre : Enseigner et apprendre la littérature aujourd’hui. Émission spéciale « les textes à l’école » avec 2 professeures accompagnées de 2 élèves.

Vendredi 27 octobre : Dans la bibliothèque de Sophie Fontanel, à l’occasion de la sortie de son nouveau livre Admirable (Seghers), la journaliste et écrivaine nous invite à visiter sa bibliothèque et à cheminer de Pouchkine aux grandes revues de mode en passant par Camus et Mandela.

Du lundi au vendredi de 19h à 20h: Affaires culturelles de Arnaud Laporte

Mercredi 25 octobre : avec Frederika Amalia Finkelstein, romancière et musicienne sous le nom de scène Alma Este, elle signe Aimer sans savoir, être sans comprendre chez Gallimard, collection L'Arpenteur, parution le 26 octobre.

Jeudi 26 octobre : Hélène Grimaud, pianiste et écrivaine vient parler de son nouvel album For Clara : Works by Schumann & Brahms paru chez Deutsche Grammophon le 8 septembre et de son roman Renaître paru le 2 octobre aux éditions Albin Michel.

Le samedi de 15h à 15h30 : L’entretien littéraire de Mathias Enard

Entretien avec la romancière Sarah Chiche à l’occasion de la parution des Alchimies aux éditions du Seuil.

Le samedi de 15h30 à 16h : Poésie et ainsi de suite présenté par Manou Farine

Avec Edgar Morin, le philosophe et sociologue, pour Des oasis de poésie, paru en avril 2023 aux éditions Poesis.