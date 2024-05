La Sonde et la Taille, la dernière aventure de Conan

Alors que la Septaine de la réconciliation s'achève dans la citadelle de Kaldré, Conan, le Roi-Barbare, souverain des Sept Nations, du haut de ses 80 ans, n'est plus qu'une carcasse décharnée aux muscles fondus. Il est vieux et malade. Un caillou bloque sa vessie et un kyste au testicule le fait affreusement souffrir.

Il sait que la fin approche pour lui, mais il s'accroche malgré l'orage qui gronde et qui va bientôt s'abattre sur son royaume. Dans une dernière tentative pour le guérir de son mal, une opération risquée, la sonde et la taille, est pratiquée à vif, causant une douleur extrême, inimaginable. Mais alors que le roi se remet à peine de son opération, le terrible orage annoncé arrive aux portes de la citadelle.

Pendant plus de 600 pages, Laurent Mantese nous emmène dans un monde vivant et poisseux, grâce à une plume maîtrisée et une formulation vertigineuse, dont les phrases à rallonge s'apprécient et se dégustent malgré le caractère souvent écœurant des descriptions.

Le monde de Conan n'est pas fait pour tout le monde, il est d'une noirceur crasse, intransigeante, violente, brutale, sans concession. Un monde barbare peuplé d'hommes violeurs et tueurs, qui vivent pour piller et semer la souffrance. Le style est habilement travaillé, si bien que j'ai eu la nausée à plusieurs reprises, comme si les odeurs âcres et avinées des mercenaires montaient jusqu'à mes narines, que la senteur métallique et puissante du sang s'évaporait du livre pour venir me retourner l'estomac.

La plume impitoyable de l'auteur s'allie à une intrigue sans merci pour créer un récit effréné et démesuré, une épopée épique qui mêle dark fantasy et horreur. C'est un voyage cru, brutal et rude, dont les personnages sont travaillés et restitués dans toute la rudesse et l'abjection qui caractérise la race humaine. La violence et la mort sont omniprésentes, sans parler de scènes parfois terribles à lire. Je pense en particulier à celle de l'opération du roi, qui subit la fameuse sonde et la taille, ou encore la scène qui décrit la façon dont Conan découvre Colin, celui deviendra son fils adoptif, dans une maison de l'horreur.

Colin, c'est le seul personnage qui égaie les pages du roman et qui illumine le récit. Enfant souffrant d'un retard mental, il est considéré par Conan comme son véritable fils. L'amour qui les lie est un espoir pour l'humanité. La naïveté et l'innocence de Colin le rendent attachant et on comprend pourquoi Conan veut à tout prix le sauver des mains poisseuses des mercenaires. Tout particulièrement de Tranche-Gueule, leur chef, un géant tout en muscles et en force, à l'image de ce qu'à été Conan quelques décennies auparavant.

La Sonde et la Taille, c'est un roman abrupt et féroce, qui ne laisse pas la place à l'empathie ou la bonté. C'est un monde barbare, peuplé d'hommes sanguinaires et sans pitié. Grâce à Laurent Mantese, qui fait revivre sous sa plume le plus grand héros de la fantasy épique, j'ai vécu une aventure sans équivoque qui m'a laissée une empreinte indélébile dans le cœur et l'esprit. Un chef d'œuvre.