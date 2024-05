Coup de foudre, après la fin du monde

La planète, la nôtre, a été ravagée par une catastrophe environnementale. Ainsi s’ouvre le premier volume, comme une illustration des pires projections que les experts climatiques actuels formulent. Montée des eaux, effondrement des civilisations : les préoccupations ne manquent pas.

Jason Aaron scénarise ici une démonstration de ce que cette Terre désolée peut encore conduire à ce que deux êtres, diamétralement opposés, se rencontrent au milieu d’une dévastation totale.

Mezzy navigue sur une barque, à la recherche d’un espace où accoster : en fuite, elle trouve refuge près d’un bâtiment où une sorte de pieuvre mutante l’attaque. Un chaos qui déclenche les alarmes que Maceo, unique résidant d’un gratte-ciel (à l’exception de ses deux parents morts, dont les cadavres sont installés dans leur lit), a mises en place. Et au mépris de toute précaution et des consignes qu’avaient laissées ses parents, Maceo sauvera Mezzy…

L’une a traversé des terres dévastées, l’autre a vécu à l’abri dans son immeuble, ayant aménagé les lieux pour son plus grand confort. Deux mondes qui n’auraient jamais pu se croiser et apprendront par la force des choses à coexister — mieux : ils chemineront ensemble, à travers les étendues rendues toxiques, bravant des tornades et de nombreux autres périls.

Où vont-ils ? Maceo l’ignore, mais il accompagne Mezzy, qui tente d’échapper à ses anciens camarades. Voyager avec un boulet, pas vraiment le projet qu’avait imaginé la jeune fille survivaliste. Animée par le guide des Rangers, qui fournit toutes les consignes afin d’échapper aux dangers de ces territoires, elle finira par se prendre d’affection pour lui. Et lui pour elle.

Romance post-apocalyptique ? Peut-être bien, mais ce serait faire erreur que de s’arrêter à cette interprétation. Deux ados marchant l’un avec l’autre ne suffisent pas à créer une histoire d’amour. Car cette dernière est en réalité secondaire : le coup de foudre est annoncé dès la dixième page.

En réalité, Once upon a time at the end of the world est une tragédie qui porte bien son nom : celle de la fin du monde. La dernière rencontre pour renouer avec l’humanité et accepter de dépasser les impasses émotionnelles, enfouies au plus profond de l’âme. Et pour l’une, autant que pour l’autre — malgré des raisons distinctes.

Les dessins d’Alexandre Tefenkgi font rudement bien le job, entre les plastiques flottants dégueulasses et les paysages arides ou ruinés — jusqu'aux vilaines bêtes qui peuplent le récit. La narration suit son bonhomme de chemin, un fil conducteur parfois malmené, pour amener le lecteur à cette interrogation : que faire de ses douleurs les plus personnelles ?

On reprochera au titre de n’être pas assez dense pour un lectorat adulte : il est bon parfois de conserver son âme d’enfant pour profiter d’histoire faussement simplistes…