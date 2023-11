Les imbuvables. Ou comment j'ai arrêté de boire

L'alcoolsime et les tentatvives aléatoires pour s'en sortir, raconté par l'hilarante Julia Wertz. Dans cette autobiographie sarcastique, la célèbre bédéaste américaine Julia Wertz raconte ses tentatives aléatoires de sobriété et le cycle incessant, étonnamment drôle, et parfois absurde, de la dépendance et de la guérison. Une longue épopée qui va durer cinq ans et durant laquelle se succèdent des séances de thérapie de groupe, des rechutes, des aventures désastreuses et une expulsion sans ménagement de son appartement à New York. Loin du témoignage édifiant de la guérison de la toxicomanie, " Impossible People " raconte que la sobriété est un chemin semé d'embûches, qui alterne les tentatives et les rechutes. Avec une honnêteté sans faille et un humour si singulier, Julia Wertz prolonge son oeuvre autobiographique commencée avec La fête du prout, Whiskey & New York et L'attente infinie.