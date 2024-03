Ce que le surréalisme de Breton peut apporter à notre époque

À ce titre, le surréalisme ajouterait en quelque sorte une dose de merveilleux dans un univers désincarné, désenchanté, y compris et peut-être surtout dans le champ culturel. Romantique, Cornuault décrit la marchandisation du livre, le règne de l’argent dans le domaine artistique, pour lui opposer, justement, le principe du « signe ascendant », soit « une tension vitale tournée au possible vers la santé, le plaisir, la quiétude, la grâce rendue, les usages consentis », à laquelle s’ajoute « une dimension ludique ». Par conséquent, la démarche initiée par Breton aurait quelque chose de profond : il s’agirait d’initier une nouvelle approche globale.

Joël Cornuault définit donc le surréalisme comme un mouvement heureux, Breton visant à redonner sens aux choses, à les colorer, en quelque sorte. On pourrait, dès lors, objecter que le surréalisme n’est pas toujours positif, accuser Cornuault de pervertir l’esprit de Breton pour en faire un succédané de développement personnel, une sorte de méthode Coué face aux malheurs planétaires.

Cependant, l’auteur rappelle que le surréalisme, c’est aussi l’exploration de l’inconscient, parfois dans ses phases les plus sombres, les plus reculées. Prenons ainsi l’exemple d’Hans Bellmer, et de ses poupées désarticulées, ou encore l’exemple des toiles torturées de Toyen... Explorer le surréalisme, poursuivre la geste d’André Breton, consisterait donc aussi à nager en eaux troubles, à parcourir les méandres de sa pensée, se confronter à ses propres démons. Ne faisons donc pas de mauvais « procès en angélisme » contre Breton, pour reprendre les termes mêmes de Cornuault.

Parfois légèrement naïf, mais sincère et inspiré, ce bref essai constitue d’abord un écrit poétique, et non une réflexion universitaire aride. Joël Cornuault ne suit ainsi pas de plan rigide, mais se laisse porter, au fil de la plume. Divisé en trois parties, le livre s’achève par deux longs textes lyriques, composés en vers libres puis en prose. Fin connaisseur de Breton, auquel il a déjà consacré plusieurs volumes, grand lecteur des surréalistes, Joël Cornuault y déploie de nombreuses références littéraires et historiques parfois difficiles à saisir, pour le novice.

Il y décrit également, en quelques mots, sa propre méthode critique, ou, devrions-nous dire, son absence de méthode définie : « Je ne sais que parler en fonction de ma propre affectivité/Ma lecture sans agilité philosophique ». Hybride, parfois un peu vague, sans doute, mais passionné, le résultat demeure original.

« Joël Cornuault est un écrivain qui aime les proses vagabondes, les méditations itinérantes qui embrassent les parcelles du monde dans le cercle du regard et de la pensée », déclare quant à lui Jean-Baptiste Para sur le site de l’éditeur, Stéphane Mainard. Bref mais riche, intense, André Breton et sa malle d’aurores réhabilite, à juste titre, un mouvement qui n’est manifestement pas enterré, proposant une lecture alternative ; enjouée, du monde qui nous entoure.