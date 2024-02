Sébastien Joanniez et Joanna Concejo : Entrez! dans la ronde enchanteresse

Sébastien Joanniez et Joanna Concejo nous convient dans un album entrainant, joyeux, absolument touchant et plein de vie. Construit comme beaucoup d’albums jeunesse sous le signe de l’anaphore, il nous entraine dans une célébration de l’amour, dans une attention aux autres, dans une bienveillance et un enthousiasme contagieux.

Le point d’exclamation du titre révèle alors toute son importance dans cet engagement à participer à cette danse réconfortante et dynamique, et pourquoi pas à être à l’origine d’un nouveau cycle vertueux de bonheur et d’humanité.

Plus simple que les précédents albums de Joanna Concejo, Entrez! est aussi plus direct, plus accessible, moins atmosphérique et plus ancré dans une immédiateté, comme entrainé dans un courant de gaieté. Le dessin se fait plus léger également, plus enlevé et fragile.

Usant de techniques sèches (principalement des crayons de couleur), Joanna Concejo continue d’user du dessin avec bonheur pour représenter le monde, pour dessiner des personnes avec une justesse qui les incarne dès que l’on pose l’œil dessus.

Il s’en dégage une ivresse de dessin, de couleur, de détails saillants qui ramènent le tangible, la vie réelle dans ce flot prodigieux et étourdissant. Ces pages donnent envie de dessiner, transmettent un plaisir à l’image jouant sur une invention permanente de la représentation et une finesse duveteuse dans le travail des textures.

Le dénuement de ce livre, sa simplicité, se lie à sa beauté et compose une invitation à la danse de la vie, une ode à une convivialité qui rayonne de bienveillance. C’est un album qui fait du bien, que l’on a envie de partager et de lire à nos proches.

Les éditions Format défendent et mettent en lumière le travail de Joanna Concejo depuis plusieurs albums. Cette illustratrice compte pour nous parmi les plus stimulantes actuellement et, si elle ne semble pas recouvrer encore la même reconnaissance, se hisse au niveau d’autrices aussi merveilleuses que Beatrice Alemagna ou encore Anne Herbauts.