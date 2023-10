"Alors voilà : mon père et ma mère et moi, et l'amour et le sourire et le chemin, on est là. On a oublié quelque chose. ". . Entrez ! est un album simple et joyeux comme une chanson d'enfant, dans lequel un petit garçon énumère, page après page, les gens et les choses qu'il aime... Mais que manque-t-il ? Un livre joyeux, une invitation à célébrer la vie ensemble, dans le respect et l'ouverture, avec nos différences, nos atouts singuliers, qui, mis en commun, peuvent faire de nos existences une fête ! Un bel album pour penser à la place qu'on a dans le fatras du monde. (L'Est Républicain) Sébastien Joanniez est né en 1974. Publié dans différentes maisons d'édition, son oeuvre alterne littérature jeunesse et adultes, roman, théâtre, poésie, chanson, marionnette, récit, chronique de voyage. Il est lauréat de multiples prix dont le dernier est le Prix Vendredi 2022 (Mention spéciale du jury). Ses pièces et romans ont été traduits en anglais, coréen et chinois. Joanna Concejo est une illustratrice et autrice reconnue internationalement. Ses illustrations pour Une âme égarée (avec le texte de la lauréate du prix Nobel Olga Tokarczuk) lui ont apporté une mention spéciale de la prestigieuse Bologna Ragazzi Award. Elle dessine presque exclusivement au crayon de papier et travaille souvent sur du papier de récupération. Ses livres ont été traduit et publié dans plus de vingt cinq pays, Entrez ! est le sixième livre de Joanna Concejo édité par les Editions Format, les deux derniers sont Monsieur Remarquable (avec Olga Tokarczuk - 2023) et Monsieur Personne (2022).