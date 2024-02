Netflix : le manga culte Parasite adapté en récit original

Le thriller de science-fiction explorera l'invasion de formes de vie parasitaires en Corée. La trame centrale s'articule autour de Su-in, jouée par Jeon So-nee, connue pour ses rôles dans Our Blooming Youth, Écrire ta destinée ou Soulmates, qui se débat avec l'implantation d'un parasite dans son corps. En parallèle, l'histoire suit les péripéties de Team Grey, un collectif engagé dans la lutte contre ces parasites énigmatiques se nourrissant des êtres humains.

Cette 1er saison a été placée sous la direction de Yeon Sang-ho, réalisateur qui a porté des projets salués tels que les thrillers The King of Pigs ou The Fake, mais aussi l'adaptation du webtoon Hellbound, déjà pour Netflix. Le scénario a été co-écrit par Yeon Sang-ho et Ryu Yong-jae.

Ce dernier partage : « Dans ma vingtaine, Parasite était un incontournable pour ceux d'entre nous qui étaient passionnés de manga et d'animation. Avoir l'opportunité de s'appuyer dessus et de créer quelque chose de nouveau est non seulement un grand honneur, mais aussi un rêve devenu réalité de mes années de jeunesse. »

La série met également en vedette Koo Kyo-hwan dans le rôle de Kang-woo, qui se lance dans une lutte acharnée contre les parasites pour retrouver sa sœur perdue. Lee Jung-hyun joue le rôle de Jun-kyung, à la tête de l'équipe spécialisée dans la lutte contre les parasites, connue sous le nom de Team Grey. Kwon Hae-hyo interprète Chul-min, un détective chevronné dédié à la protection de Su-in, et Kim In-kwon prête ses traits à Won-seok, le partenaire plus jeune de Chul-min.

On attend à présent la bande-annonce officielle.

Infection

Parasite est un manga qui mélange science-fiction et d'horreur, créé par Hitoshi Iwaaki, et publié initialement entre 1988 et fin 1994, dans Morning Open Shūkan puis Afternoon de Kōdansha. Glénat a publié pour la première fois la série en français entre 2002 et 2004.

L'intrigue suit Shinichi Izumi, un lycéen ordinaire dont la vie bascule lorsqu'il est infecté par un parasite extraterrestre. Contrairement à ses pairs humains qui sont entièrement possédés par ces entités, le parasite de Shinichi, nommé Migi, ne parvient à prendre le contrôle que de sa main droite. Cette cohabitation forcée entre un humain et un extraterrestre donne naissance à une relation complexe et à une lutte pour la survie contre d'autres parasites qui voient les humains comme de simples proies.

Au-delà de son suspense et de ses scènes d'action, le manga explore des thèmes tels que l'écologie, l'identité personnelle et la coexistence entre espèces. Son succès a donné lieu à une adaptation en série animée en 2014-2015, ainsi qu'à des films en prise de vue réelle.

Une suite, Parasite Reversi, par Moare Ohta, a été prépubliée de mars 2018 à mai 2021 dans Comic Days de Kōdansha, et éditée en France chez Glénat.

Dans ce spin-off, Fukami, un inspecteur de police aguerri, se retrouve aux prises avec une enquête macabre, parsemée de morceaux de corps. Il est immédiatement intrigué par Tatsuki, un jeune témoin étrangement serein face à l'horreur. Cette tranquillité déconcertante cache quelque chose, surtout quand on sait d'où vient ce garçon...

Dans le même temps, à l'ombre des péripéties de Miggy et Shinichi, se joue une autre bataille pour la survie. Moare Ohta, ayant déjà rendu un vibrant hommage à l'univers de Parasite dans son recueil, Neo Parasite, se plonge de nouveau dans la création de Hitoshi Iwaaki pour la réinterpréter à sa manière. Son travail d'illustration est moderne tout en conservant l'essence des personnages originaux. C'est un régal visuel, parfait pour prolonger l'expérience après s'être immergé dans les huit tomes de la série initiale.

