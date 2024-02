L’automne est la dernière saison avant la suite de nos vies

Leyla est à la recherche d’un travail. Le dernier magazine pour lequel elle a produit quelques articles ? Ça n’a pas fonctionné. Elle ne s’entendait pas avec le rédacteur en chef, alors elle est partie. C’était il y a quatre mois. « Depuis que j’ai démissionné, je me réveille tous les matins, je suis le mouvement du soleil d’est en ouest, jusqu'à ce que la nuit tombe. Puis je m’endors. Je ne me souviens de rien d’autre. Parfois, je vois Rodja ou Shabaneh. »

Alors le moment est venu de se remettre en action. C’est urgent – d’autant plus qu’elle rêve encore de lui. Lui, Misagh, l’homme qu’elle a aimé – qu’elle aime encore, sûrement. Lui, qui est parti. Qui s’est muni d’un visa et, du jour au lendemain, l’a abandonnée pour immigrer loin du Liban. C’est en travaillant, en s’occupant, que Leyla compte passer à autre chose. Arrêter de rester coincée dans le passé.

Shabaneh, elle, semble avoir du mal à exprimer ses émotions ou ses états d’âme. Pourtant, la vie qu’elle mène ne la satisfait pas. Elle se sent un peu coincée dans son travail, là, derrière son écran, assise chaque jour sur sa petite chaise, mais ne se bat pas non plus pour faire bouger sa situation. « Mon bureau est au fond de l’open space, tout contre le mur, ce qui me plaît bien. J’ai mon coin à moi, sans être dérangée par les gens qui passent. La pièce est bondée de bureaux, de chaises, d’ordinateurs et d’ingénieurs. Ils examinent toutes sortes de plans sur de grandes feuilles de papier, et tracent des lignes de couleur sur leur écran noir. »

Et, chez elle, les choses ne sont pas joyeuses non plus, avec un petit frère Magan, dont l’handicap mental fait enrager leur mère. Shabaneh ne saurait comment quitter sa famille, son frère, alors que c’est toute une vie qui l’attend.

Rodja, enfin, est pleine d'ambition. Elle s’apprête à passer l’entretien de sa vie : celui grâce auquel elle obtiendra, elle en est certaine, le visa qui lui permettra d’aller étudier en France. Elle n’a qu’une hâte : faire ses valises et quitter le Liban, sans se retourner.

Tout ce qu’il reste, c’est cette dernière étape administrative… Sauf si elle compte sa mère. Bien qu’elle était si fière de pouvoir parler de la réussite de sa fille – acceptée dans une école en France, rendez-vous compte ! –, elle commence à redouter ce départ. « Hier soir, elle voulait absolument me préparer une infusion de bourrache pour me calmer. Elle m’a abreuvé de conseils, comment répondre aux questions, comment me comporter. Tout ça pour me faire croire qu’elle est heureuse de me voir partir. Mais je ne suis pas débile. Je sais bien qu’au fond d’elle-même, elle aimerait que ça ne marche pas. » Pourtant, Rodja ne reculera devant rien pour réussir. Partir est la seule option possible.

L’automne est la dernière saison est un portrait de la société iranienne d’aujourd’hui. Quoique cette histoire semble repousser les conflits au dernier plan, sans jamais vraiment mentionner une quelconque violence ou un mal être sociétal, elle s’ancre dans une réalité bien précise qui touche un quotidien plus banal.

Dans ce cas, bien entendu, la focale est posée sur ces trois jeunes femmes, mais aussi sur leur famille. Plus précisément, le roman de Nasim Marashi nous permet de voir, de ressentir ce que partir signifie pour ces parents, ces frères et sœurs, ces amis qu’on laisse derrière nous.

Ce roman, belle histoire d’amour et d’amitié, a été joliment traduit par Christophe Balaÿ.