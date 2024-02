Wong Kar-wai adapte un roman sur le Shanghai des années 90

Blossoms Shanghai est librement inspiré du roman Blossoms — qui n'est pas traduit en français — de l'écrivain shanghaïen Jin Yucheng, déclaration d'amour à la ville écrite en dialecte local qui remporta en 2015 un des plus prestigieux prix littéraires chinois. L'intrigue du livre se déroule entre les années 1960 et 1990, et permet de découvrir ce que la mégalopole avait à offrir à ces deux périodes de son histoire récente.

Le roman historique de Jin Yucheng, Blossoms, a été la toile de fond idéale pour visualiser et partager mon amour pour ma ville natale […] Avec cette série, j’aimerais inviter le public à se plonger dans les intrigues de Shanghai et de ses habitants au début des années 1990, une période passionnante qui a ouvert la voie à la prospérité du Shanghai moderne. - Wong Kar-wai

Le réalisateur hongkongais reprend cet aspect du récit dans son adaptation, en faisant quelques détours par certains évènements qui se sont déroulés dans les années 1960. La série est portée par des acteurs de Shanghai qui parlent eux aussi le dialecte local. On suit notamment A Bao, un homme d'affaires glamour, et ses relations avec quatre femmes qui représentent les quatre valeurs cardinales de sa vie : l’aventure, l’honneur, l’amour et l’innocence.

Wong Kar-wai considère cette oeuvre imposante comme le troisième volet d'une trilogie que complètent In the Mood for Love et 2046, deux films mélancoliques qui suivent M. Chow, journaliste et écrivain aux relations amoureuses compliquées — comme elles le sont toujours avec le cinéaste.

Une bande-annonce a été dévoilée, dans laquelle peut être retrouvée l'esthétique caractéristique du réalisateur :

La diffusion de Blossoms Shanghai a débuté en Chine le 27 décembre et semble recevoir un accueil plutôt positif par les spectateurs chinois et shanghaiens. Aucune diffusion en France n'est prévue pour l'instant.