Sur Arte, des femmes du monde entier qui dessinent pour résister

À travers chaque épisode, nous découvrons l'univers d'une artiste révélant défis et périls avec détermination et humour. Cette série dresse six portraits inspirants de femmes qui, en dépit des risques, utilisent leur art pour contester la violence politique et patriarcale et provoquer un changement au sein de leur société.

Amany Al-Ali. Arte

Syrie – Amany Al-Ali

Les réalisatrices Alaa Amer et Alisar Hasan traversent la frontière syrienne pour rejoindre Amany Al-Ali dans la ville d'Idlib. Cette jeune caricaturiste politique, en quête d'affirmation, transmet son art à de jeunes filles, leur offrant des outils d'émancipation tout en défiant le patriarcat. Elle partage également dans ce documentaire son incertitude quant à son futur, avec la possibilité qu'elle quitte sa ville et ses proches prochainement. Diffusion sur ARTE le mercredi 6 mars 2024 à 00h25 et sur arte.tv.

Doaa El-Adl. Arte

Égypte – Doaa El-Adl

Nada Riyadh dirige un documentaire dédié à Doaa El-Adl. En tant que dessinatrice de presse reconnue, elle navigue dans une Égypte sous dictature militaire qui restreint la liberté féminine. Elle retrace vingt ans de militantisme à travers ses dessins, offrant un regard sur la liberté d'expression et la condition féminine en Égypte. À découvrir sur ARTE, le jeudi 7 mars 2024 à 23h25 et dès le 22 février sur arte.tv.

Victoria Lomasko. Arte

Russie – Victoria Lomasko

Anna Moiseenko réalise un documentaire sur Victoria Lomasko, artiste qui a scruté la Russie sous Vladimir Poutine pendant une décennie, explorant les liens entre la violence d'État et la violence domestique. Après son exil au printemps 2022, elle se lance dans une fresque murale ambitieuse, revenant sur les manifestations de 2021 et exprimant son refus de la défaite. Sur ARTE le mercredi 13 mars 2024 à 22h45 et sur arte.tv.

Rachita Taneja. Arte

Inde – Rachita Taneja

Rachita Taneja est l'illustratrice derrière les Sanitary Panels, une bande dessinée en ligne saluée pour ses prises de position socio-politiques audacieuses. Dans un climat de censure et de polarisation accrue, Rachita fait face à des poursuites judiciaires pour outrage à la Cour suprême, mais demeure résolue à exprimer la vérité et à défendre la liberté d'expression. Documentaire par Sama Pana, disponible sur arte.tv.

Mar Maremoto. Arte

Mexique – Mar Maremoto

Karen Vázquez Guadarrama présente Mar Maremoto, une jeune dessinatrice queer qui, à travers ses œuvres colorées, combat la violence systémique et le machisme au Mexique, pays où le nombre de féminicide atteint chaque année un niveau alarmant. À retrouver sur arte.tv.

Enfin, un documentaire sur Ann Telnaes aux États-Unis, par Laura Nix, est en court de tournage.

Crédits image : ARTE.