L'extravagante oubliée de la Comédie-Française...

Cette femme, qui a été l’intime de Louis XV et de la du Barry, de Marie-Antoinette et de Joséphine Bonaparte, n’en finit pas de nous entrainer dans ses péripéties.

Dans ce XVIIIe siècle finissant où « tout le monde à Paris va au théâtre, fait du théâtre, parle théâtre », Mlle Raucourt, dont on ne saurait parler avec certitude de la naissance, monte sur les planches de la Comédie-Française à l’âge de 16 ans, le 23 décembre 1772, pour ne plus vraiment les quitter.

Son premier rôle, Didon, dans la pièce éponyme de Pompignan, est un véritable triomphe : « c’est un vrai prodige propre à faire crever de dépit toutes ses concurrentes les plus consommées » pourra-t-on lire. Comme tous les prodiges, elle va être adulée par certains, jalousée par d’autres, prendra quelque temps la grosse tête au point que le général Dumas notera que « Mlle Raucourt augmente en prétentions et diminue en talents ».

Il faut dire que partir de rien et arriver à une telle célébrité à 18 ans n’est certainement pas facile à gérer, surtout quand on aime le luxe et que tous les hommes de la capitale ne souhaitent qu’une chose, vous dépuceler. Mais la demoiselle en question, si elle ne sera jamais une gestionnaire, n’est pas non plus une idiote et saura ne pas se donner en vain.

Si ces messieurs sont prêts à se ruiner ma foi … mais c’est aux femmes que Mlle Raucourt donnera son cœur. Si de telles amours étaient à l’époque scandaleuses, si elle ne manqua pas de défrayer la chronique, surtout aux dépens de Marie-Antoinette d’ailleurs, elle restera droite dans ses bottes et continuera à aimer les femmes.

Elle apprendra simplement, avec l’âge, à faire parler un peu moins d’elle.

C’est un trait de caractère, Mlle Raucourt assumera toute sa vie ses convictions et il faut un certain courage pour rester royaliste quand les têtes tombent. Elle connaîtra la prison, sera sauvée in extremis par le cours de l’histoire et un certain Charles-Hippolyte de Labussière.

Ce dernier prend sa charge au comité de salut public trois mois avant la chute de Robespierre et est un peu lassé de voir passer les charrettes bondées de futurs guillotinés, « le détail de ses manipulations est documenté mais contentons-nous ici de l’heureux résultat : Labussière va sauver plusieurs dizaines de personnes dont bon nombre de comédiens ».

Mlle Raucourt sera libérée début août 1794.

Celle qui se joua des hommes, des créanciers, de la guillotine puis réussit l’exploit de se faire apprécier de Napoléon, n’en a pas terminé avec les aventures. Directrice de théâtre, puis responsable, sur ordre de l’Empereur, du rayonnement du théâtre français en Italie, elle ne se reposera qu’une fois morte et vous verrez que là encore le scandale couve … rappelez-vous juste que théâtre et Église n’ont pas toujours fait bon ménage.

En refermant ce livre nous ne savons plus trop si nous avons lu une biographie ou un roman d’aventures, mais une chose est certaine : Mlle Raucourt mérite de retourner sur le devant de la scène. Quelle femme !