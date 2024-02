Vivre d'amour, d'eau fraîche et de littérature... du réel

À croire que la dualité est une composante incontournable de l’univers, Ivan Jablonka établit « d’un côté, la littérature-fiction, où le roman représente le principe de plaisir ; de l’autre, la littérature grise, où la recherche savante incarne le principe de vérité ». Heureusement, une troisième voie s’offre au lecteur, présenté comme un espace intermédiaire entre la littérature de fiction et la littérature académique — voire utilitaire (donc grise).

La thèse est simple, aisément intelligible : de nombreux écrits sur des événements et des personnes réels ne rentrent pas clairement dans ces deux pans. Ce tiers lieu de l’écriture engloberait ainsi plusieurs catégories, bien connues : des rapports, des récits, des témoignages, des portraits, des biographies, des autobiographies, des journaux, des notes de voyage et même des articles de blogs.

EXTRAIT —Ivan Jablonka et son troisième continent

Et de poursuivre : la littérature du réel a historiquement rempli quatre rôles ou fonctions clés : alerter, témoigner, prouver et réparer. Ces fonctions ont permis aux survivants de ne pas succomber complètement à leurs expériences et ont fourni une méthode pour aborder leurs épreuves avec lucidité.

Or, le Troisième continent envisage comme ses voisins une quête de sens et de compréhension, notamment en s’articulant autour des sciences sociales. Leur apport à la littérature change alors les paradigmes connus : on parlerait alors d’une littérature-vérité, en ce qu’elle participe de cette même exploration qui, à travers les mots, cherche à définir les contours de notre monde. Mais avec un autre regard — une autre définition.

Plus encore, il soutient que les préjugés dont écopent ces textes — indignes de la Grande Littérature — correspondent à un mépris pour les auteurs mêmes. Des voix sont jugées sans intérêt ni valeur, car finalement, « terre-à-terre ». Une attitude qui mêle détestablement snobisme, misogynie et haine de classe et qui affecte particulièrement les genres et les individus marginalisés.

Les écrits du réel, précise Jablonka, cherchent à saisir le monde : le Troisième continent se distingue — dirait-on qu’il dérive ? – des approches littératures et scientifiques traditionnelles, en usant d’autres outils. Lui-même puise dans sa propre évolution, de jeune écrivain éprouvant des difficultés à trouver un éditeur, à historien. Et d’examiner comment ces récits qui composent, fondés sur des faits réels et des témoignages, contribuent à une approche plus nuancée de la réalité sociale et historique, remettant en question les frontières traditionnelles.

Il ne reste plus qu'à lire...