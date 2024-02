L'Algérie, tu l'aimes ou elle te quitte...

L'histoire s'ouvre avec Omar, un personnage central, qui voyage à travers un paysage algérien, marqué par les séquelles de l'histoire coloniale et les conflits actuels. On découvre peu à peu son rôle dans une mission mystérieuse, liée à des forces politiques et religieuses.

Entre la mission de sauvetage, les conflits armés, les relations tumultueuses, voire houleuses avec la France — et ses prisons, entre autres — les récits partent dans tous les sens, et pas forcément les plus enthousiastes.

Sur fond d’extrémisme, des fous de Dieu séquestrent des femmes pour les mettre enceintes : le meilleur moyen de nourrir les futures armées mises au service d’Allah. Lequel n’en demandait certainement pas tant, bien entendu…

EXTRAIT - "L'amour de son prochain, une hache à la main"

Terrorisme, corruption, drames familiaux et nationaux s’enchevêtrent les uns avec les autres. Ici, tout est lié, relié au passé, aux traditions, entre familles influentes, fonctionnaires immoraux et militants islamistes : chacun prêche littéralement pour sa paroisse.

Le tableau serait alors sinistre voire déprimant si le roman n’était pas porté par un humour noir et des observations sarcastiques sur la vie en Algérie, sa politique, et les situations absurdes, voire contradictoires, qui surviennent.

Le tout avec un sens de la caricature où l’intention comique est flagrante : l’exagération est le moteur premier du roman, mais le lecteur n’est pas dupe. La critique derrière l’humour, parfois subtil, parfois grinçant d’ironie, devient cinglante.

L'écriture riche en images et en dialogues : Marcel Audiard crée un monde où les personnages luttent pour leur survie et leur intégrité, se trouvant mêlés à des enjeux plus grands – souvent consternants.

Dans cette Algérie moderne, entre fantasme et réalité, Let it Bled ne se moque pas gratuitement : c'est toute la complexité de la société qui est ici dévoilée.