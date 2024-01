Let it bled

Une radiographie des maux qui rongent la société algérienne, à la sauce harissa " Mais qu'est-ce qu'ils foutent là, ces cons ? - ; La réponse est dans ta question, mon petit Rachid. Le con est partout chez lui ! " Après avoir commis son lot de conneries à Paris, le jeune Mourad est renvoyé dans sa famille à Setif, histoire de se faire oublier. Là, des événements pour le moins étranges l'attendent. A commencer par la disparition de sa cousine, quelques jours après son mariage. Mourad n'est pas le seul à se poser des questions. Il y a aussi Béchir, l'âme damnée des services secrets algériens, qui cherche sa fille Sarah, elle aussi introuvable en dépit de tous les moyens dont il dispose. Ce que l'un et l'autre vont découvrir dépasse l'entendement. De l'explosion du mouvement des Gilettes jaunes à un projet d'attentat à l'échelle industrielle, Marcel Audiard nous offre ici un roman picaresque, provocateur et documenté, peignant une Algérie douloureusement patriarcale où la férule militaire du FLN et la tentation islamiste laissent la plupart des habitants désabusés. Le moment serait-il enfin venu pour les femmes de prendre leur revanche et de mettre les hommes au pas ?