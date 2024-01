La Grande Librairie troque les mots pour les images

Thomas Schlesser est historien de l’art et ne lésine ni sur la beauté ni sur la pensée. À travers l’histoire d’une jeune fille qui perd la vue et que son grand-père guide dans trois musées emblématiques de la capitale, il publie un livre tendre et passionnant qui a conquis le monde entier avant même sa sortie ! Cinquante-deux chefs-d’œuvre traversent Les Yeux de Mona (Albin Michel) et sont autant de leçons de vie et d’émerveillement.

Yannick Haenel nous ouvre (lui aussi) les portes du Centre Georges Pompidou, et livre une envoûtante « nuit au musée » au cœur de l’œuvre de Francis Bacon. Plongeant dans les figures terrifiantes du peintre irlandais, Bleu Bacon (Stock) pousse jusqu’à l’extase l'expérience de la peinture. Après des ouvrages sur le Caravage, Adrian Ghenie, Bonnard ou Delacroix, l’écrivain et essayiste poursuit non sans panache un fructueux dialogue entre l’art et l’écriture.

Un tableau disparu qui resurgit un siècle plus tard — voilà l’énigme qui entoure un chef-d’œuvre de Gustave Klimt et dont s’empare avec brio la romancière Camille de Peretti. Avec L’Inconnue du portrait (Calmann-Lévy), un mystérieux destin de femme s’incarne et se déploie sous nos yeux. Une fresque historique aussi étonnante qu’addictive.

Enki Bilal, lauréat du Grand Prix du Festival d'Angoulême en 1987, revient dans Shakespeare — Bilal. Une rencontre (Marie Barbier) sur ses adaptations de Roméo et Juliette. Des décors du ballet d’Angelin Preljocaj au texte de Shakespeare, en passant par les planches de Julia & Roem qu’il publiait il y a 10 ans, l’artiste révèle comment la littérature inspire ses créations.

L'émission fera également la part belle au Festival International de la Bande dessinée d’Angoulême, dont France Télévisions est partenaire et remet chaque année un prestigieux Prix de lecteurs. L’occasion d’une rencontre avec l’un des lauréats de cette édition, d’échanges sur l’image et la narration… mais aussi de dessins qui viendront illustrer l’émission !

Le choix des Libraires : L'Attrape-cœurs

Cette semaine, direction Paris et la colline de Montmartre à la rencontre de Erika Menu et Sylvie Loriquier. Ces deux libraires animent avec passion la librairie L'Attrape-cœurs.