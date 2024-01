Premières plumes : ne pas savoir aimer, un trait de famille ?

Une boîte en carton posée dans la chambre de Yana et de Charlie. Dedans, la pie rescapée. C’est la sœur de Yana qui l’a trouvée. Elles l’ont déjà nourrie au cours de la journée dans leur atelier, un asticot après l’autre. « Une boule de plumes noire et blanche de la taille d’un ping d’enfant est blottie dans un coin. À première vue, elle a l’air morte. À l’odeur aussi. »

Au début, Charlie ne pense pas que ce petit être survivra. Après tout, il ne sait rien des oiseaux, ne pourra donc pas s’en occuper convenablement. Et puis, ça fera des saletés, du bruit… à quoi bon ? Pourtant, quelques jours, quelques semaines plus tard, alors que cette créature voit apparaître ses premières plumes, Charlie Gilmour s’est grandement attaché. D’ailleurs, la pie a désormais un nom : Benzène. Et cette pie prend rapidement une place très importante dans le quotidien de ce jeune couple.

On apprend, au détour de souvenirs, que Charlie n’a pas grandi avec son père biologique. Les six premiers mois de son existence, ce père était bien là… avant de rapidement déguerpir, délaissant mère et enfant sans aucune explication. Cet homme n’est autre que Heathcote Williams, un poète et dramaturge britannique connu pour sa personnalité surprenante et excentrique, pour son travail au fil des ans.

Or voilà : Heathcote est malade. Sa santé se dégrade de jour en jour. Mais que faire de cette nouvelle, alors que ce père n’a été que synonyme d’abandon ? Malgré quelques vaines tentatives de créer du lien, Charlie n’a essuyé que des défaites. « Chaque fois que j’ai tenté d’établir un contact avec Heathcote, il s’est volatilisé comme un nuage de fumée. D’abord quand j’avais douze ans, puis dix-sept, puis vingt, et chaque disparition était plus bouleversante que la précédente. »

Face à lui, un personnage plutôt qu’une personne, toujours dans le jeu et dans la fiction, mais jamais réellement ancrée dans le réel. Des mots échangés, oui, il y en a eu – pourtant vides de sens.

Un beau jour, Charlie découvre un poème : dans celui-ci, Heathcote décrit comme un jeune choucas est tombé de son nid et est devenu un camarade pour le poète. Un parallèle trop précieux pour le jeune homme, un lien entre son géniteur et lui. Mais aussi un coup de destin, qui le pousse à se demander : suis-je comme lui ? Alors que Yana mentionne de plus en plus souvent l’idée d’avoir un enfant, Charlie n’arrive pas à se sentir prêt. Il est tétanisé par la peur.

Alors qu’on s’attend à la simple et douce histoire d’une amitié entre une jeune pie et un homme un peu perdu, Premières plumes donne bien plus. Ce roman montre comment chaque évènement laisse une trace plus ou moins profonde en chacun de nous. Sentir l’abandon de son père a été pour Charlie un immense frein : comment devenir lui-même un bon père s’il n’a pas pu vivre une telle expérience ?

Et si tout ceci était une histoire de génétique ? Que lui aussi allait finir par partir en courant, sans aucune explication ? Comment vivre avec une telle culpabilité ? Pourtant, Benzène lui montre que les erreurs d’hier ne seront pas celles de demain — bien au contraire. De la même manière qu’un homme ne sera jamais son père.

Entre rancœur et amour, entre liberté et captivité, entre passé et présent, Premières plumes tisse une histoire où la question de la paternité imbibe chaque page.

Un livre franc, tendre et poignant.