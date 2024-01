Pas folles, les bêtes : attention, ferme en danger

Alors qu’ils luttent pour leur survie, les animaux de la ferme ne manquent rien de ce qui se trame autour d’eux : bien plus que les humains, les bêtes perçoivent l’angoisse. Ici, c’est celle de leur éleveur, pressé par les délais, les conflits grandissants entre ses fils, et les mouvements inhabituels et lourds de sa femme.

La vache, la chienne et le chat servent de sentinelles dans ce monde où la vie et la mort se côtoient, leurs rondes silencieuses imperturbables. Une tragédie se joue sur cette ferme, invisible aux yeux de tous. Le récit se concentre sur ces interactions entre les uns et les autres, autant que les obstacles qui s’entassent immanquablement. Éminemment conscients de ce qui se trame, les animaux seraient prêts à tout révéler… si seulement ces bipèdes aveuglés ne se montraient pas si bornés.

C’est bien ainsi que tout s'opère : les perspectives sont inversées et l’on aurait tant à apprendre de ces bestioles, qui règnent en maîtres…

L’écriture d’Agnès de Clairville se caractérise par cette prose poétique et immersive : dans sa narration aux multiples points de vue, la subjectivité des animaux qui parlent alors en disant « je » surprend autant qu’elle amuse. Un langage riche, descriptif et l’on se sent littéralement plongé au milieu des cris, des odeurs — le tout porté par de longues phrases, rythmées, comme pour refléter la conscience des animaux.

Capturer les nuances d’une vie à la ferme n’est pas chose aisée : il faut plus que de la couleur locale et quelques descriptions pour donner une âme à ces lieux, cruellement dépeints. Le livre donne une représentation hautement réaliste de la vie rurale, dans sa brutalité et son doux-amer : évitant avec soin toute sentimentalité, elle capture la beauté et la dureté du monde naturel.

Cette voix donnée aux bêtes explore des sujets difficiles, auxquels on est plus confronté en milieu agraire : la mort, la coexistence, l’énergie vitale… Audacieux pari, que l’on connaissait surtout à travers La Ferme des animaux d’Orwell — et le clin d’œil appuyé se retrouve : on imaginerait volontiers que cette ferme est la même que l'orwellienne... quelque temps avant la révolte ?