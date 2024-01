Algies et autres douleurs : “J'ai mal, c'est grave docteur ?

Que personne ne bouge : j’ai mal, je vais mourir, d’ailleurs un voile sombre obscurcit la vision claire du devenir qui m’attend. Oui, je me suis cassé un ongle. Non, pas la peine d’en rire. Car l’épineuse question de la douleur — et Jésus en fut couronné — ne se traite à la légère qu’à compter du moment où c’est sérieusement fait.

Or, ce Sichère (à nos yeux en tout cas) Patrick a fait de la douleur son gagne-pain depuis longtemps : il ne la sème pas, il la soigne. À son actif, entre autres responsabilités, il fut chef d’Unité de Rhumatologie et président du CLUD (Comité de Lutte Contre la Douleur) des hôpitaux de Saint-Denis. Il officie encore à Ambroise Paré — à toute éventualité, comme on le sait.

Donc des bobos, certes, mais pas n’importe lesquels : si l’on oublie sa dimension métaphorique, l’interjection « aïe » équivaut à un cri de peine subite, quand notre corps est agressé. Et parce que je ne le retiendrai pas, notons qu'aux heures les plus sombres de l’Histoire, dans une langue étrangère, on redoutait le pire pour l'avenir en s’écriant : « Aïe… Hitler ». Ça, c’est fait.

Les deux comparses balayent ici, avec le concours du Dr Marcel Hippocrate, qui, c’est commode, pratique l’algologie comme son coreligionnaire le Dr Patrick Sichère. Nous voici donc partis dans l’examen avancé et comique de ces maux qui nous rongent, tentant de précise un poil ce que « aïe » implique — force est de reconnaître qu’une fois que l’on a poussé ce braillement, nul représentant du corps médical n’est avancé dans le diagnostique.

Au menu, attaquons sur la tarte à la crème du « Pas ce soir, chéri, j’ai la migraine », qui détaille non seulement les mécanismes du mal de tête, mais surtout ses ramifications plus complexes : migraine avec ou sans aura, à chacun de voir. Mais apprenez qu’un certain Lewis Carroll était frappé par la seconde qui se concrétise par des délires hallucinatoires, que renforçait certainement son traitement à base de laudanum — dérivé de l’opium. Oubliez les psilos (les champis hallucinogènes…) : pour le père d’Alice, le combo migraine et opiacé a fait plus que des merveilles…

Convaincu ? En tout cas convaincant, pour cette saynète d’entrée en matière, avec la chute comique que l’on attendait dès la première page, et qu’on aurait regrettée : je vous en laisse la saveur à consulter ici.

Pour la suite, le cocktail est tout aussi renseigné et dans la même veine d’umour (on avait les moyens pour s’offrir les planches de Achdé, mais toujours pas de « h », chez Fluide glacial). On passe ainsi en revue l’avènement du pavot utilisé en anti-douleur, dans une passionnante conversation avec un taliban. On ouvrira grand la bouche pour la visite chez le dentiste, afin de comprendre l’histoire des rages de dents et de leurs traitements (n’oubliez pas : consultation tous les six mois).

Viennent ensuite l’histoire du membre fantôme dont souffrent nombre d’amputés, celle de Marie (la maman de JC…) aux douleurs interminables, ou encore un panorama de l’hémorroïde, qui sont légions généralement et rarement au singulier. Sans omettre le mal de dos et l’outil essentiel pour tout homme en marche : le pied.

Qu’en retenir ? Que le sérieux médical côtoie agréablement le comique bandessinées. Articulé sur quelques planches avec une chute, l’album est entrecoupé de mises en lumière spécifiques sur des objets ou techniques qui nous firent du bien, à nous, humanité. Du moins, en théorie : découvrons ainsi le duo silex et os de mammouth, comme composantes originelles de la chirurgie et de l’anesthésie. Mortel !

Le clystère, ancêtre de la seringue, mais destiné au fondement des choses, option évacuation expresse aussi bien que la saignée, pratique qui manqua de popularité quand on comprit combien elle produisait l’effet inverse de celui recherché… Et d’autres encore.

En somme, une bonne réalisation, ludico-éducative : ça ne remplacera pas les cours de première année de médecine, mais, et c’est tout de même le plus essentiel : ça ne fera de mal à personne.