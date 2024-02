"Les punks sont souvent des fils de PDG"

L’Odyssée des Filles de l’Est rassemble deux histoires en une. D’un côté, une étudiante qui vit l’exil à fond, tiraillée entre sa mère, les souvenirs de son adolescence et les nouvelles rencontres qui l’attendent à Lyon.

De l’autre, Dora arrive au même moment, mais pas avec la même candeur de vie : elle a laissé ses deux garçons en Bulgarie, pour chercher du travail en France. Après un voyage compliqué dans une voiture peu rutilante, elle regarde derrière elle sa vie et son ancien village, sans trop pleurer. Dora commence sa carrière dans une forêt, avec le corps des hommes et la mousse des arbres, qui marquent ses genoux.

Le bonheur, c'est pour les privilégiés. Dora et Elitza trouvent refuge où elles peuvent, les grandes villes étant surpeuplées - déjà en 2001.

Un dico pour tout casser

On découvre petit à petit ses obsessions. Elle en a trois précisément. D'abord, elle raffole de dictionnaires. Comme des boussoles pour s’orienter dans la ville, ils lui permettent de se repérer, de se référer à des vérités écrites sur la France. Du « Dictionnaire des expressions », à celui du « Savoir-vivre », sans oublier son « Guide du voyageur galactique en alphabet cyrillique » : des injonctions farfelues qui s’imposent à elle, d'à peu près tout et n’importe quoi.

La candeur et la maladresse d'Elitza, alliées à cet humour toujours plus sarcastique nous berce, qui nous donne envie de continuer la lecture, sans s'interrompre. Même quand elle jete un de ses dicos chéris en « manif », il tombe malencontreusement dans une flaque éclaboussante, quelques secondes avant que les « shmits » ne l'attrapent et l'isolent en garde-à-vue.

Même si Elitza fait des listes de choses à faire en se rêvant jeune femme idéale, plus on avance dans l'histoire, plus ces to-do list s'avèrent incomplètes et diaboliquement impossibles.

"LE CINÉMA EST MORT"

Les films de la Nouvelle Vague française ne cessent de la travailler, et c'en devient vraiment comique. Ça lui tombe dessus lorsqu’elle fréquente le milieu universitaire intello, dans lequel elle entend parler de Godard comme d’un gourou superbe. Cette cinéphilie grandissante et absolue va l’inspirer à se convertir elle-même en jeune cinéaste – après d’infructueuses tentatives d’acting –, en dénichant quelque part une caméra et en filmant tout ce qui passe devant ses yeux.

Les filles-exotiques

Même si l'université passe complètement au-dessus d'Elitza, elle a pour grand projet un mémoire mystérieux... sur les « Filles de l’Est ». On explore avec elle tous les clichés autour des femmes slaves, et plus largement d’Europe de l’Est. De drôle de petites listes se dissimulent entre les chapitres, « listes des merveilles » qu’elle découvre au fil de ses tribulations pseudo romanesques en France. Du genre :

Liste des merveilles 16 - Avant Internet il y avait le Minitel, une calculatrice géante.

- On ne range pas le pastis au frigo.

- Ça va ?, placé après bonjour, n’est pas une vraie question.

- Les Filles de l’Est sont des sportives de haut niveau blondes qui vieillissent mal.

- Il existe des doubitchous de Sofia roulés sous les aisselles.

- La kétamine n’est pas qu’un anesthésique pour les chevaux.

Au long de l’ouvrage, les clichés ressortent – toujours avec un sarcasme perçant – sur les personnes slaves : l’accent, la réduction au physique. Avec cette appellation récurrente, exotique et quasi mystique des « Filles de l’Est ».

Lyon punkie

La famille, c’est les Autres. Pour l’une, c’est la colocation d’étudiantes aux mêmes origines, composée des deux amies d’Elitza : Lili et Rada Garanova (toujours avec le nom de famille).

Et pour Dora, elle vit avec sa meilleure ennemie, Maria. En vérité, c'est sa proxénète. Quand elle « tapine », jamais elle n’empoche l’argent toute seule. Mais elles ont quand même des moments de complicité, enfin juste ce qu’il faut pour ne pas s’entretuer.

Quand les garçons s’introduisent dans l’existence d’Elitza, ou plutôt qu’Elitza plonge dans des relations bizarres, ça foire. Le « Rastaman de sa vie » ? Impossible, il est resté au pays. Zahari ? Une sorte d’étrange zombie accro à l’alcool et aux jeux. D’autres arrivent aussi : des chevaliers, pas si galants...

Cette fresque nous plonge et dresse le tableau réussi d’une vie punk lyonnaise début des années 2000, qui n'existe de cet appart où tout se vit, inauguré en squat, des gens un peu inconnus et aléatoires qui y passent, le temps d’une nuit, ou deux, ou bien trois mois.

Odyssée des Filles de l'Est nous donne à voir l'expérience des manifestations antiracistes, même si la bande d'amies d'Elitza n’a pas le luxe de la nationalité, donc pas le droit de vote d'un point de vue juridique.

Mais au sens physique, pur, jeune, hurlant, elles voulaient tout casser. On suit donc avec elles – mais aussi avec Dora, la maligne prostituée – les contrôles de police successifs, très souvent injustifiés, une haine grandissante envers l'irrespect tout-terrain de la police.

"Faire semblant"

Ces deux destinées féminines en miroir montrent que, malgré le grand décalage culturel, il y a bien la volonté de cerner les autres qu’on ne comprend pas vraiment.

Burlesque, fougueux, voici un conte désenchanté sans exagérer à dévorer ! On s’identifie sans difficulté, sourire aux lèvres, à la jeune étudiante, complètement paumée, entre ses déboires amoureux et administratifs.

Et malgré des situations troublantes et violentes (dixit Philippe, son chevalier pourri, ou encore le proxénète à distance qui fait chanter Dora), le sarcasme et l'humour sont véritablement bien dosés. La narratrice se joue de la fausse naïveté de l’étudiante en devenir.

Conte en apparence léger, drôle et maitrisé, cette Odyssée des Filles de l'Est cache une critique sociale bien plus sombre et piquante ...