Les Vagabonds : que découvre-t-on hobo de la route...

Les Vagabonds, de Richard Lange (traduction David Fauquemberg) est un roman captivant, qui plonge dans les vies complexes et souvent troublées de ses personnages. Jesse, bien sûr, ouvre le bal et s’occupe de son frère, Edgar, qui souffre de déficiences mentales : particulièrement vulnérable, il dépend entièrement de son frangin, dressant le portrait d’une bien étrange famille.

Ce lien entre dévouement et frustration détoure la vie de ces deux hommes : l’un frappé par l’accablement, le poids de sa responsabilité. L’autre, dans une innocence et une simplicité rare, incapable de vivre sans protecteur. Et s'ils boivent du sang humain, c'est bien pour survivre, non ? Comment devient-on quasi-immortel, sans cela ?

Dans un récit parallèle, on suit un homme en deuil, roulant dans un van Econoline, à la recherche d’informations sur son fils Benny, assassiné deux ans plus tôt. Au fil de ses rencontres, il enquête, distribue des affiches, traque le moindre élément dans une quête obsessionnelle. Le meilleur moyen de faire connaissance, des hippies du coin jusqu’aux autorités locales. Sa douleur touche à l’universel du deuil et parfois, permet de créer un lien avec ceux qui croiseront sa route. Parfois.

Si l’on aime les deux roues, bienvenue chez les Démons, groupe sauvage de motards : leur seule présence renverse l’ambiance d’un bar, entraînant une tension palpable. À leur tête, Antonia et Elijah, figures charismatiques, en quête d’aventures, de par leur vie de nomade, et de hors-la-loi. Au sein de ce groupe de marginaux, chacun a évidemment sa propre histoire, un parcours chaotique.

Mais leur communauté vit selon des règles qui échappent aux normes sociétales traditionnelles : normal qu’ils en aient donc établi qui repose sur une forme de résistance, contre la société. Et un intérêt convergent : retrouver Jess et Edgar...

EXTRAIT - Ces deux frères américains assoiffés de sang humain

Totalement immersive, l’écriture de Lange s’appuie sur le sens des détails : il s’agit de capturer chacun, en saisir l’essence pour le rendre plus vivant, dans son propre monde. Entre descriptions poétiques et dialogues crus, on retrouve la dureté des relations humaines autant que la beauté de la nature, comme mis en balance — une forme de complémentarité âpre…

Quelle que soit l'histoire de ses protagonistes, Lange leur insuffle un mélange de faiblesses et de résilience : de là découle ce sentiment de réel qui nous accompagne, aux côtés de tous ces vagabonds.

Le récit n’est pas complexe : c’est la vie humaine qui le devient, autant qu’elle se montre captivante, fascinante ou terrible. Lutter avec ses contradictions, tout en continuant d’avancer sur le chemin que l’on se choisit, voilà l’impératif. Car nul n’a de place spontanément : il faut la trouver, et pour cela, marcher.

Marcher encore. Certains ont bien plongé dans l'abîme durant 4000 ans...