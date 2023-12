"On méprise le Peuple, et l’on veut qu’il soit toujours doux"

Dans son livre, Le 14 Juillet de Mirabeau. La revanche du prisonnier, qui vient de sortir chez Tallandier, Loris Chavanette, docteur en histoire, nous permet de mieux comprendre comment cet homme, noble de surcroit, en est arrivé à devenir l’un des héros de la Révolution de 1789. Car comme l’écrit à juste titre l’historien :

On n’entre pas seulement en révolution au nom d’idées, aussi belles soient-elles, c’est avant tout un processus individuel de résistance à l’oppression. Cela vient plus du cœur que de l’esprit.

Et l’oppression Honoré Gabriel Riqueti de Mirabeau va y être confronté dès l’enfance. Défiguré à trois ans par la petite vérole, son père dit de lui qu’il est laid comme Satan, soit.

Nous savons que les fils de nobles sont rarement choyés par leurs paternels, quand ils ont la « chance » d’en avoir mais tout de même. Destiné à la carrière militaire, Honoré Gabriel s’y défend plutôt bien mais personne n’étant parfait, il aime jouer et contracte des dettes. Victor Riqueti de Mirabeau sait fort bien où son fils ne sera pas tenté de dépenser de l’argent et c’est ainsi qu’à peine âgé de vingt ans notre Mirabeau goûte à sa première geôle sur l’île de Ré.

À sa sortie, retour à l’armée, nouvelles dettes, en 1772 il épouse la fille du marquis de Marignane, mais à priori la dote ne suffira pas calmer le jeune homme qui se retrouve de nouveau en prison à la demande de son père, cette fois-ci au château d’If, au large de Marseille comme le savent fort bien les lecteurs de Dumas. En 1775, il change de prison et se retrouve au sud de Besançon au fort de Joux.

Il faut croire qu’il n’y était pas trop sévèrement gardé puisqu’il y fait la rencontre de Sophie, jeune et belle femme mariée à un vieux barbon. « Gabriel et sa Sophie s’aiment d’un amour dévorant. Qu’importe, à ce moment-là, qu’il soit sur le point de les dévorer ». Les deux tourtereaux s’enfuis mais ils seront évidemment retrouvés au bout de quelques mois.

Arrêtés à Amsterdam, Mirabeau sera cette fois-ci enfermé à Vincennes, où il passera trois ans, de juin 1777 à octobre 1780.

Pas un jour ne passe sans qu’il n’écrive à Sophie. Ses lettres parvenues jusqu’à nous sont un recueil de tendresse et de poésie.

Tout ceci pourrait évidemment faire un excellent roman, mais Mirabeau plutôt que de se rêver en aventurier va surtout en concevoir un réel ressentiment sur tout ce qui relève de l’abus de pouvoir avec pour ligne de mire les fameuses lettres de cachet.

Au temps des Lumières, la lettre de cachet, certes très habituelle à l’époque, passait pour « l’arme du plus noir absolutisme » et c’est Mirabeau qui a la primeur de la dénonciation de ce système à abattre, car ces trois ans vont lui permettre d’aiguiser sa pensée et d’écrire.

Son ouvrage Des Lettres de cachet et des prisons d'État connaîtra un succès retentissant à travers toute l’Europe. Estimant certainement ne plus avoir grand-chose à perdre, il écrira même directement au roi mais Louis XVI reste silencieux et n’intervient pas.

Que le roi profite de cette prérogative, le temps approche où Mirabeau l’obligera à prendre la parole et à intervenir.

Car à la veille de la Révolution, Mirabeau seul noble parmi les 600 élus du Tiers, bénéficie d’une très grande notoriété auprès du peuple. Il fait son possible pour soulager le sort des prisonniers et le peuple lui en est reconnaissant, lui aussi a été victime du despotisme. L’oppression qu’elle vienne du roi ou du père, reste de l’oppression.

Si la Révolution française a su demeurer l’œuvre de volonté par excellence que l’histoire a retenue, c’est bien aux hommes de 1789 qu’elle le doit. À Mirabeau tout spécialement.

Homme du verbe et de l’action mais également d’une certaine modération certainement liée à sa grande connaissance de l’histoire, surtout celle de l’Angleterre, Mirabeau ne cherchait pas à faire tomber la royauté mais à « faire éclore le parlementarisme français » et ce livre vous explique comment.

Au grand homme, la patrie reconnaissante, n’en déplaise aux esprits chagrins qui trouvent toujours chez autrui des vices à dénoncer tout en oubliant de balayer devant leurs portes.