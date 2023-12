Spaceman : Un astronaute en bohême adapté par Netflix 

Ce dernier interprète l'astrophysicien Jakub Procházka, aux côtés de Carey Mulligan, Paul Dano, Kunal Nayyar et Isabella Rossellini.

Dans le roman, Jakub se voit confier une mission spatiale pour étudier un mystérieux nuage enveloppant Vénus. Après treize semaines de voyage, il reçoit la nouvelle bouleversante que sa femme Lenka le quitte. Seul dans l'immensité spatiale, cette rupture déclenche chez l'astrophysicien une profonde remise en question de son identité. Il se replonge dans son histoire personnelle : les liens controversés de son père avec le Parti communiste et les conséquences de la révolution de Velours, la perte tragique de ses parents, son déménagement à Prague pour vivre avec ses grands-parents, et son amour naissant pour Lenka.

Alors que Jakub s'approche de Vénus, il devient de plus en plus indifférent à sa mission scientifique : sa véritable quête devient la reconquête de Lenka, malgré la distance sidérale qui les sépare. Son voyage spatial se transforme ainsi en une introspection sur le sens de sa propre existence et sur la place de l'humanité dans l'univers.

L'annonce de l'adaptation de l'ouvrage a été réalisée par Netflix en octobre 2020. Le tournage de Spaceman a débuté en avril 2021 à New York, et s'est conclu en juillet 2021 en République-Tchèque. Le projet est porté par Free Association, Stillking Films et Tango Entertainment.

Né en République tchèque, Jaroslav Kalfař a déménagé aux États-Unis à l'adolescence. Il a étudié à l'Université de Floride, où il a obtenu un diplôme en littérature anglaise et en création littéraire. Un astronaute en Bohême est son premier roman et le seul, dans son oeuvre, publié en français.

Netflix a partagé un premier teaser, en attendant une première bande-annonce. Sortie prévue pour le 1er mars prochain.

