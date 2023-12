Sur Netflix, Archie Andrews transporté dans une comédie musicale hindi

L'intrigue suit le quotidien d'Archie, Betty, Veronica, Jughead, Reggie, Ethel et Dilton dans la ville fictive et vallonnée de Riverdale, avec une perspective donnée sur la communauté anglo-indienne. Un long-métrage de plus de 2 heures qui entend plonger les spectateurs dans l'ambiance festive et nostalgique des années 60, entre rock n'roll, amitié et rébellion.

La distribution se compose d'Agastya Nanda dans le rôle d'Archie Andrews, Suhana Khan dans celui de Veronica Lodge, et Khushi Kapoor dans celui de Betty Cooper. Aux côtés de ces acteurs, on retrouve Mihir Ahuja dans le rôle de Jughead Jones, Vedang Raina jouant Reggie Mantle, Aditi « Dot » Saigal en tant qu'Ethel Muggs, Yuvraj Menda incarnant Dilton Doiley, Koel Purie dans le rôle de Hermione Lodge, et Tara Sharma jouant Mary Andrews. Le film met par ailleurs en vedette Vinay Pathak, Luke Kenny et Alyy Khan dans le rôle de Hiram Lodge.

Le scénario a été coécrit par Ayesha Devitre Dhillon, Reema Kagti et Zoya Akhta, quand Tiger Baby Films est à la production.

Un des grands personnages du comics

Archie Comics, c'est d'abord une maison d'édition américaine de bandes dessinées, que la série de comics Archie a mis en valeur. Fondée dans les années 1940 sous le nom de MLJ Magazines, la société s'est précédemment aventurée dans les histoires de super-héros, avant de se concentrer sur les récits d'Archie Andrews et de ses amis.

Son personnage phare a fait sa première apparition dans Pep Comics en 1941, jusqu'à entraîner ce changement de nom en Archie Comics. Ses aventures se déroulent dans la petite ville fictive de Riverdale et mettent en scène des thèmes sans âges, tels que l'amour, l'amitié, les problèmes scolaires et les défis de l'adolescence.

Les personnages principaux autour d'Archie incluent Betty Cooper et Veronica Lodge, deux jeunes filles entre lesquelles le premier se trouve souvent pris dans un triangle amoureux, ainsi que son meilleur ami Jughead Jones, connu pour son sarcasme et son amour pour la nourriture. Les nombreux personnages récurrents comprennent Reggie Mantle, le rival d'Archie, et Ethel Muggs, parmi tant d'autres. Des figures qui ont évolué au fil des décennies, reflétant les changements dans la société américaine.

Archie Comics est réputé pour avoir tôt introduit des thèmes progressistes dans ses histoires, par exemple le personnage de Kevin Keller, un adolescent ouvertement gay présenté en 2010. L'univers d'Archie est enfin la source de la série à succès Riverdale, modernisation des fameux comics.

Crédits photo : Netflix