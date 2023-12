15 nouvelles de Margaret Atwood où il est bon de se perdre

La première et la troisième parties, respectivement intitulées « Tig & Nell » et « Nell & Tig », sont composées d’un total de 7 nouvelles qui suivent ce couple qui fait face à divers moments de leur vie, à des âges plus ou moins avancés. Ces deux personnages nous sont donc présentés dans différentes situations, quoique l’accent est plus tard mis sur Nell, alors qu’elle doit apprendre à avancer sans pouvoir compter sur ce partenaire qui a fait partie intégrante de son existence pendant tant d’années.

Parmi les histoires contées, une en particulier attire l'œil : « Morte de Smudgie ». En quelques pages, nous plongeons dans un moment de deuil bien particulier durant lequel Nell, dévastée par la mort de son chat, se perd dans la réécriture de Le Morte d'Arthur, pour remplacer le protagoniste par ce fameux Smudgie. Quel meilleur moyen pour dire au revoir et rendre hommage que de passer par l’écriture ?

La partie du milieu, elle, explore d’autres thèmes tout aussi bien maîtrisés par Margaret Atwood : les relations intergénérationnelles et la sorcellerie, les pandémies, le talent (ou non) de raconter une histoire, ou tout simplement le féminisme et son importance dans nos sociétés, génération après génération.

Parmi les quelques titres qui marquent, notons d’abord « Ma mère, cette sorcière » : une jeune adolescente grandit avec une mère qui lui parle d’enchantements, de pouvoirs et de malédictions. Des femmes visitent la maison, échangent avec cette mère autour d’une tasse de thé. Des entretiens que la narratrice identifie comme des rendez-vous professionnels, de l’ordre de la sorcellerie.

« Le pourcentage de maris qui se mettaient à tousser, se cassaient la cheville ou qui, en revanche, se voyaient promus au bureau n’était probablement pas plus élevé dans notre quartier qu’ailleurs, mais ma mère sous-entendait à sa façon qu’elle n’était pas pour rien dans ces évènements et, en dépit des doutes insistants qui alimentait le simple bon sens, je la croyais. »

Est-elle réellement une sorcière ? Ou manque-t-elle simplement de tendresse, de mots pour exprimer son amour ? Cette nouvelle est finalement un hommage aux relations mères-filles où la communication ne trouve pas sa place. Où les années permettent de guérir, puisqu’elles permettent de comprendre. De mieux se voir, s’écouter, se parler.

Ensuite, « Une mort à coups de coquillage » : la narratrice, annoncée comme étant Hypatie d’Alexandrie, explique ce qu’elle a vécu. Ou, plus précisément, la manière dont elle a été exécutée.

« Permettez-moi seulement de noter que mes habits ont été déchirés. C'est un rite banal au cours de telles fêtes, le dévêtement violent, dans un but d’humiliation. Puis j’ai été écorchée vive avec les coquillages qui n’étaient pas très pointus, mon dépouillement a donc pris plus de temps que prévu. [...] Oh ! Et puis on m’a arraché les yeux, si c’était avant ou après ma mort je ne sais plus très bien. »

Alors qu’elle aurait souhaité être appréciée pour ce qu’elle avait apporté par son savoir, elle observe cette dure réalité : une femme intelligente est une femme qui fait peur. Une femme intelligente est une femme qu’on cherche à effacer. « De nombreuses femmes obscures ont été mises à mort juste pour avoir existé », lit-on. Raison de plus pour les faire renaître par la littérature.

Enfin, un petit clin d’oeil à « La métempsychose ou le voyage de l’âme », délicieuse aventure où l’âme d’un escargot voyage pour intégrer le corps d’une femme. Cette employée de banque, dont la vie n’a rien de bien folichon, est habitée par ce petit gastéropode qui observe avec une grande incompréhension le fonctionnement humain.

Des cheveux, un corps encombrant, une langue à peine humide, le besoin de porter des vêtements… alors que cet être voudrait retrouver sa coquille et sa bonne salade verte. « La nuit, je me recroquevillais du mieux possible et tirais le drap au-dessus de ma tête. Mes rêves me parlaient de feuilles, de bûches humides et d’autres escargots. » Quel délice que de lire une nouvelle loin de l’anthropocentrisme ! Drôle de vie que la nôtre, vue et vécue par un escargot…

Margaret Atwood nous offre ici des histoires savamment articulées – à la fois drôles, sombres et tout bonnement poétiques. Chaque nouvelle est l’occasion de plonger dans un monde différent, parfois intrigant, souvent touchant. Entre réalité et fantastique, l’autrice sait proposer des réflexions sur le monde qui nous entoure, la société qui est la nôtre, ou encore les affres et merveilles des émotions humaines. Outre le talent de Margaret Atwood a tisser des histoires comme elle sait si bien le faire, il semble capital de souligner le travail de traduction effectué par Michèle Albaret-Maatsch et Isabelle-D Philippe.

Pour les personnes qui ne connaissent pas encore les mots de cette grande autrice, Promenons-nous dans les bois est une belle porte d’entrée dans cet univers littéraire bien à part.