Promenons-nous dans les bois

" La plus grande nouvelliste de notre époque. " Sunday Times Un recueil de nouvelles remarquable, explorant des sujets comme la famille, le couple, le deuil et la mémoire, avec la justesse, l'audace et l'humour qui la caractérisent l'autrice emblématique de La Servante écarlate. On retrouve, au fil de ces quinze textes très personnels, deux soeurs évoquant le passé, un couple à l'épreuve du temps, mais aussi des chats, un escargot perdu, Martha Gellhorn, George Orwell, le philosophe et astronome Hypatie d'Alexandrie, une cabale de vieilles universitaires, un extraterrestre, ou encore une fille cherchant à comprendre si sa mère est véritablement une sorcière. Pour la première fois depuis la parution de Neuf Contes, Margaret Atwood se tourne à nouveau vers la nouvelle, à travers ce recueil emprunt d'une grande humanité, qui, tour à tour, émerveille, illumine ou bouleverse.