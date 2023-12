Oui, l'écriture est à disloquer

Trois noms nous aident à mener cette enquête graphique : Ève, Tom et Piotr. Dans l’écriture, ça se traduit par des tableaux et des effets de zoom.

Une tennis sur une pédale à vélo, une danse en boîte et une maison à habiter sont mises au même niveau, sans hiérarchie narrative.

Ce qui n’empêche pas à l’autrice de mentionner des sujets violents, comme la guerre, le viol et l’accident. Tom perd des membres. Ève a « un enfant dans le ventre ». Piotr devient un drôle de brigand à vélo.

Le style de Perrine Le Querrec rend ces événements durs en relatifs, lourds en légers. Sa narration visuelle, incisive et assumée, les range et les poétise toujours plus. Il y a l’idée que la dureté des destins passera avec le temps, dans un monde en mouvement frénétique.

C’est le parti pris d’une écriture plus qu'actuelle qui s’affranchit des chichis ponctués. Le Querrec rejoint Maylis de Kerangal sur ce point, car elle mime les flux de conscience, les interruptions mentales, comme si la vie pouvait s’arrêter à n’importe quel moment, n’importe quel endroit.

« Gris de plomb

Gris de cendres

Gris grisaille closer closer »

On y trouve une saturation d’anglicismes dans les aphorismes, qui donnent une impression de discontinuité. Alors que l'ouvrage adopte quand même une forme continue, notamment dans le titre sobre de ces chapitres (La vingt-sixième piste, La trente-quatrième, etc.).

« Sur le dancefloor it’s Ève l’expansion de l’univers et sa compression quand elle saute all right quand elle saute all right Ève multiplie les univers coexistent yeah chacun issu de leur propre big bang »



C’est frais, c’est disloqué.