Un voyage à travers 42 univers parallèles

Dans ces mondes, la vie de ces personnages est constamment influencée par la mort imminente, l'amour vacillant et la violence omniprésente.

Chaque univers offre une vision différente de leurs actions et émotions : Eva saisissant un verre, Piotr boutonnant sa chemise, Tom pédalant sur son vélo. Les gestes et sentiments de ces personnages se forment, se déforment, naissent et meurent, parfois écrasés, parfois survivants, s'effondrent ou se transforment. Le concept du temps est fluide et non linéaire, le futur pouvant précéder le passé, et le passé se vivant dans le présent.

Le récit explore des thèmes comme la guerre avec ses décombres et cadavres, l'été avec sa lumière dorée et l'amour caché derrière les persiennes. Des scènes de violence graphique comme du sang et des gorges tranchées sont décrites. À travers ces multiples récits, le rôle des personnages évolue, et l'action se fragmente en différentes trajectoires.

L'écriture est un élément clé, avec des mots qui dansent sur la page, créant un écho intrigant et un sentiment de continuité dans la diversité. Chaque univers parallèle, bien que distinct, est interconnecté, formant un vaste paysage narratif où se mêlent réalité et imagination, vie et mort, amour et douleur.

Les éditions art&fiction nous en proposent les premières pages en avant-première :

Perrine Le Querrec, originaire de Paris, y a rédigé ses vingt premiers ouvrages. Ses créations littéraires, mélangeant poésie, prose et éléments graphiques, explorent l'usage des archives, des silences, des vides et des pliures, tout en ouvrant des perspectives politiques et des champs d'expérimentation à travers la manipulation de la langue et des signes. Parmi ses œuvres, on compte notamment La Construction (art&fiction, 2018), un livre unique où les plans d'un hôpital psychiatrique sont présentés, mais c'est le lecteur qui en devient l'architecte.

Après avoir quitté Paris pour le Berry, Perrine Le Querrec envisage d'y écrire ses vingt prochains livres, marquant ainsi une transition et un nouveau chapitre dans sa vie et sa carrière d'écrivaine.