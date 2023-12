Une écrivaine qui s'aventure dans le bucheronnage

Tous signent leur feuille de présence « sur la fiche Travaux forestiers, spécialité bûcheronnage ». Une année complète de formation. Quatre trimestres pour apprendre à « comprendre les arbres » même si on n'a « jamais touché à une tronçonneuse ». Mais en apprenant de la nature pour faire en sorte d’« imiter la nature mais on ne fera pas mieux qu’elle » !

Dans les tours de table préliminaires, chacun déballe son C.V. en vrac. Et ses motivations : « Anouk […] bientôt 30 ans [...vit] en couple à Paris […] études de lettres […] autrice [… qui écrit] sur les forêts […] voulait faire un peu de terrain mettre les mains dans le cambouis […] et […] passer du temps en forêt […] bosser dehors en hiver. »

Tu vas pas être déçue Anouk, mais il va falloir que tu te fasses une raison :

- Il va falloir aussi couper des arbres OK ? - OK !

Vous voilà, dès les premières pages emporté(e)s dans le grand tourbillon de cette année de formation qu’Anouk Lejczyk a suivi avec ses « camarades de classe » avec lesquels elle n’a pas grand-chose en commun, au départ, excepté le marre d’un peu tout et dont ce livre est une sorte de journal d’où le qualificatif d’« intime » aurait été soigneusement banni.

Une formation dans laquelle - sans une once de machisme mais certainement modelée par des années d’enfance passées à la frange du monde forestier, du monde des « coupeurs d’arbres » - je n’aurais alors jamais imaginé une femme dans un massif broussailleux avec une tronçonneuse à la main en train de soigner l’angle d’attaque de sa chaîne préalablement affûtée avec soin !

Une chanson de veillée autour du feu de camp disait : « Les temps ne sont plus où les chatelaines/ du haut de leurs antiques balcons... » ! Non, les temps ne sont plus ! Ceci dit sans aucune acrimonie ni aucune nostalgie. Simplement une observation. Etonné mais admiratif de voir des jeunes femmes se lancer dans un métier dont la difficulté et la dangerosité ne sont pas une légende : les tronçonneuses ne sont pas de douces plaisanteries, certains de mes souvenirs en témoignent !

C’est donc un apprentissage rude et épuisant que suit le lecteur au fil de ces pages même s’il est agrémenté, quand même, de quelques douceurs au premier rang desquelles figure le fait de passer son temps au milieu de la nature. Qui, pour autant, cesse ses bruissements quand se déchaîne le vrombissement des machines.

Ou des fusils quand les stagiaires sont invités à assister à des chasses organisées - des battues - dans des forêts domaniales. Je pense que certains amis de ma connaissance liraient (liront?) ces lignes avec un gôut amer au fond de la bouche... Je les rassure, cela m’a fait le même effet.

Seuls les champignons ne se déroberont pas à l’approche de ces visiteurs et visiteuses que seules des pluies diluviennes contraignent à l’abstinence : Trop tôt ? Trop froid ? Trop chaud ? Faut y aller quand même ! Dur, dur...

Ces « carnets », écrits un peu comme des vers qui auraient pris le parti de ne pas se plier à la rigueur théorique du nombre obligé de pieds et qui poursuivent plus une idée qu’une rîme, sont une narration sans fard et sans artifice, d’expériences, de découvertes, d’enseignements, … Des impressions aussi. Parfois. Rarement. Toujours un peu détachées, peut être pour s’affranchir d’une implication trop personnelle ? Quelques fois bravaches. Sans le temps de disséquer, de disserter. On est plutôt dans le photographique.

C’est intéressant mais - et je sais, en écrivant cela, que je vais m’attirer les foudres de nombre de lectrices et lecteurs - un peu trop éloigné de la littérature pour que mon plaisir soit complet.