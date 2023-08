Copeaux de bois. Carnets d'une apprentie bûcheronne

Rentrée des classes, Anouk Lejczyk nous invite à la suivre en forêt pour une curieuse expérience : comment devenir bûcheronne ! Quatre saisons d'apprentissage où se cotoient odeur d'essence et effluves végétales, sueur des corps et sang du gibier, adversité et camaraderie. Quatre régions de France pour découvrir la diversité des milieux qui se cachent derrière un mot unique : forêt. Durant ces mois où elle a façonné son corps au froid de l'hiver et aux chaleurs d'été, aux vibrations des machines comme aux courbatures, Anouk a pris note de chaque instant, soigneusement retranscrit ici, dans ces carnets, véritable herbier d'une jeune autrice qui jongle entre la délicatesse de sa plume et une tronçonneuseâ!