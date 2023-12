Coincés dans le nid, sous l’emprise du Führer 

Adolf Hitler, et avec lui toute sa haine déversée par le nazisme, constitue aujourd’hui un véritable mythe, un fantasme de notre culture populaire, l’essence du mal, l’incarnation de l’horreur. Figure de rejet nauséabond, il intrigue et compose une véritable énigme qui irrigue de nombreuses œuvres, que ce soit sous la plume d’Eric-Emmanuel Schmitt ou devant la caméra de Chaplin.

N’ayant rien perdu de la violence et de l’abjection qu’il représente, c’est un sujet facile (dans le sens où il continue de fasciner) mais extrêmement délicat à traiter sans tomber dans la maladresse de points de vues éculés ou pire, sans sombrer dans l’obscénité ou la vulgarité. Marco Galli parvient parfaitement à s’emparer de ce personnage pour réaliser une œuvre dérangeante, originale et parfaitement maîtrisée.

L’auteur nous plonge ainsi dans un huis-clos à ciel ouvert : à l’image des soldats et cocottes qui l’entourent, nous sommes enfermés avec le Führer dans ce château aux panoramas bucoliques. La nature, sauvage, champêtre, contraste avec les excès des hommes. Drogue, sexe et emprise psychologique scandent cette fuite en avant où la débauche de luxe et de dépravation masque mal les massacres qui pèsent sur les épaules de ces fanatiques.

Dès les premières pages, Galli installe le malaise pour ne jamais le lâcher, faisant monter la tension pour une fin en apothéose. Dérangeant, perturbant, étourdissant, cet album vaut davantage pour son ambiance que pour ses péripéties. L’auteur développe un langage singulier et élabore des mises en pages inventives pour des planches atmosphériques.

Lors d’une injection de méthamphétamine, le lien qui unit les cases se délite et la planche (page 24) reprend le concept Bataillien de « Ressemblance informe » en présentant des chocs iconiques à la violence ineffable. La raison vacille et perd pied, l’impression d’oppression ne nous quittera plus. D’autres séquences nonsensiques reviendront pour culminer par une dernière scène d’hallucination collective.

Marco Galli développe une écriture graphique réaliste, proche d’une ligne claire déréglée par des accès caricaturaux. Les traits sont durs, d’une égale épaisseur, implacables, et les ombres profondes avalent les silhouettes, disposant des contrastes abrupts dans la page, chacun pouvant se fondre et disparaitre sous ces masses opaques.

S’accordant aux dissonances comportementales des personnages, à cette atmosphère de dissemblance, les couleurs étalent un spectre chromatique des plus étranges, illuminant certaines pages avec des tons presque pop ou au contraire en neutralisant certaines compositions par des nuances subtiles et presque éteintes : et de certaines séquences chromatiquement délavées surgit l’écarlate comme la terreur qui sourd sous chaque case.

Le nid est un album magistral, une œuvre intelligente qui remue, qui secoue, qui déjoue la fascination morbide pour aborder la folie au cœur de ce personnage.