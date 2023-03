Le nid. Les fils de la mort

Janvier 1945. Hitler se retire avec les principaux dignitaires nazis dans sa résidence située dans les Alpes bavaroises, " le Nid ", d'où il lancera ses deux dernières offensives qui échoueront et annonceront la défaite du Reich. Malade, souffrant de toutes sortes de maux et de sautes d'humeur, hantés par des cauchemars monstrueux, consommant drogues et médicaments, il est déjà un chef fini mais disposant encore d'un pouvoir de mort et de destruction immense. Ses invités, entre terreur et adoration, gravitent autour de lui et se perdent dans des soirées décadentes pour mieux nier la réalité qui se dessine sous leurs yeux. Entre les hallucinations du Führer, la démission des généraux et l'amusement forcé des invités, ce sera aux montagnes teintées d'un rouge sang de révéler le sort qui les attend.