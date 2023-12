Cauchemar de Pierre Ferrero : malheureusement, vous ne rêvez pas  

L'argument est assez simple : surgi de sa tombe dans son uniforme de maréchal en putréfaction, Pétain vient à l'Elysée reprendre le poste de Président qui lui revient de plein droit. Le président actuel, qui n'est pas vraiment d'accord, se met en travers de sa route et se fait avaler aussi sec. Voilà Pétain affublé d'une bedaine à tête de Macron, qui parle quand bon lui chante.

Ensemble, ils parviennent à se faire obéir de la police et de l'armée, dont tous les représentants ou presque se retrouvent aussitôt transformés en cochons sauvages, hypnotisés par la figure du leader suprême. Au même moment, des migrants venus d'Afrique se retrouvent ballottés sur les flots de la Méditerranée, mais la France, loin de leur ouvrir les bras, est prête à tout pour les renvoyer se faire étriper ailleurs...

Par ailleurs, des mouvements spontanés apparaissent aux six coins de l'Hexagone pour réclamer plus de justice sociale et de meilleures conditions de vie : ils sont aussitôt réprimés - dans la violence et le chaos - par des cochons se réclamant... de l'ordre, bien sûr. Et pendant tout ce temps, un minuscule cabot ressemblant furieusement à un bouteur de feu télévisé aboie sur tout ce qui bouge. Toute ressemblance avec des violences policières et une montée irrépressible des idées fascistes serait pure...

La fiction, comme un détonateur

Loin des récits politiquement marqués habituels, qui se doivent de coller au plus près de la réalité pour mieux dénoncer les travers de l'Etat, les manigances de la finance ou dieu sait quels autres complots, Pierre Ferrero se lâche et part en roue libre : le résultat est pourtant sidérant de pertinence. Son dessin très percutant, son trait gras qui exploite au mieux l'absence de nuance qui sépare le noir du blanc, son sens des scènes d'action, pétaradantes et explosives, la plupart du temps sans un mot, tout cela contribue à donner de l'état de notre monde un portrait déformé et... tout craché.

Les personnages semblent y chercher en permanence des repères qui n'existent plus, les uns guidés par un ultranationalisme désuet qui ne résout fatalement aucun des problèmes auxquels il croit s'attaquer, les autres pris sous un déferlement de violence, qu'elle soit policière, milicienne, juridique.

Et ce qui se perd au mieux de tout ce chaos et ce choc, c'est bien entendu l'échelle humaine, le droit à exister, à être en vie, dans un univers qui piétine les droits humains et les valeurs qu'il prétend défendre, à commencer par les trois devises de la République : l'égalité (mon cul), la liberté (de tout se permettre quand on a du blé) et la fraternité (haha, celle-là, c'est la valeur des déshérités et des monstres, les vrais hommes n'ont besoin que de la liberté pure de marcher sur les têtes des autres, ils peuvent se passer de tout le reste).

Liberté de forme et de ton

Loin de pontifier ou de donner des leçons, Pierre Ferrero laisse son récit s'écouler, les personnages apparaître, les trames se mélanger. Composé à l'origine sous forme de fascicules vendus en mode fanzine, ce terrible Cauchemar aujourd'hui assemblé en un seul volume par les éditions L'employé du moi réjouira tous ceux que l'omnipotence ultra-libérale et la montée des idées fascistes horripilent, ceux qui rêvent de changer le monde, mais ne savent par quel bout le prendre, ceux qui se disent que tout est perdu, ceux qui ont déjà tout lâché... ce qui fait pas mal de monde, en somme.

Pour développer les chapitres de son généreux récit, Ferrero ne cache pas ses influences : le lettrage expressionniste hérité du Sergent Laterreur, les silhouettes marquées de certains personnages de Tezuka (et du manga en général), mais aussi la lisibilité silencieuse de Frans Masereel, sans s’interdire des passages lyriques, voire bucoliques entre deux tranches d’explosions et de ratonnades...

Sans dévoiler le développement de ces 400 planches surprenantes, disons que les individus, isolés, malmenés, parviennent tout de même à unir leurs forces, non pas pour renverser la situation, mais au moins pour venir à bout de certaines aberrations et monstruosités. Certes, le final qui tient plus de la série B que de la politique fiction ne rassurera personne, mais la force de cet album n’est pas de montrer la voie à suivre (car il n’y en a probablement pas), mais de stimuler l’imaginaire des lecteurs, de susciter des envies, non pas de révolutions, mais de rencontres, de moments partagés et de projets vraiment communs. Ou vraiment barrés.

On aimerait que la bande dessinée se permette plus souvent de telles libertés, à la fois visuelles, narratives et jubilatoires. Un pavé, littéralement, à glisser sous le sapin plutôt qu’à jeter dans la vitrine d’une boutique LVMH.

PS : on félicitera au passage Julien June Misserey pour sa postface plein d’admiration fraternelle, qui fait plaisir à lire.