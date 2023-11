Violences sécuritaires, repli identitaire et désastres aux frontières ? ; la France d'aujourd'hui ressemble beaucoup trop à un véritable cauchemar. Pourtant, ce n'est que le début de cette sale histoire. Alors que le pays connait des mouvements sociaux de grande ampleur, l'inimaginable se produit : quelque soixante-dix ans après ses funérailles, le Maréchal Pétain revient à la vie ? ! Sous bonne escorte, le zombie fraîchement ressuscité gagne la capitale pour rencontrer le président. Second rebondissement : les deux hommes de pouvoir constatant la complémentarité des valeurs réactionnaires d'hier et d'aujourd'hui fusionnent en un monstre bâtard. Leur unique dessein est dorénavant clair : imposer un ordre totalitaire à la société tout entière. Pour ce faire, ils s'appuient sur une armada policière qu'ils viennent de transformer en phacochères vénères. Désormais réprimés de toute part, une poignée d'individus solidaires - indigents, réfugiés ou révolutionnaires - s'organisent pour permettre la fuite des minorités menacées, prendre le maquis et mettre sur pied la résistance loin des villes. Une intrigue qui résonne particulièrement au regard du contexte politique actuel où la science-fiction rejoint, malheureusement trop souvent, la réalité. Cauchemar se déploie comme une dystopie, de celle que nous redoutons toutes et tous. Avec cette série B tragico-comique, Pierre Ferrero donne libre cours à une aventure exaltée qui puise ses influences dans de nombreux registres. Un récit hybride qui mêle la satire à des scènes d'actions baroques et à des coups de théâtre fantasques Une intrigue qui résonne particulièrement au regard du contexte politique actuel où la science-fiction rejoint, malheureusement trop souvent, la réalité. Cauchemar se déploie comme une dystopie, de celle que nous redoutons toutes et tous. Avec cette série B tragico-comique, Pierre Ferrero donne libre cours à une aventure exaltée qui puise ses influences dans de nombreux registres. Un récit hybride qui mêle la satire à des scènes d'actions baroques et à des coups de théâtre fantasques.