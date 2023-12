Netflix : le best-seller de David Nicholls, Un jour, adapté en série

Quand le livre met en scène l'histoire des personnages de Dexter Mayhew et Emma Morley sur deux décennies, chaque épisode de la série capturera un jour spécifique d'une année, reflétant leur évolution, leurs expériences partagées et individuelles, entre joie et chagrin.

Le 15 juillet 1988 est une date marquante pour Emma et Dexter, qui se rencontrent alors pour la toute première fois. Malgré leurs différences évidentes, ce jour-là devient le point de départ d'une relation extraordinaire. Au fil des vingt années suivantes, leurs chemins s'entrecroisent et se séparent, tissant une toile complexe au gré des tumultes de leurs vies. C'est une histoire contemporaine qui illustre la magnificence et les turbulences de l'amour, un récit qui a touché le cœur de millions de personnes à travers le monde.

Pour incarner Dexter, la série a choisi Leo Woodall, aperçu dans la série HBO The White Lotus, tandis qu'Ambika Mod, vue dans This Is Going To Hurt, jouera le rôle d'Emma. Le casting comprend également des acteurs tels qu'Essie Davis, Tim McInnerny, Amber Grappy, Jonny Weldon, Eleanor Tomlinson, Joely Richardson et Toby Stephens. Leurs rôles exacts restent à préciser.

Produite par Drama Republic, la série a été commandée par la plateforme américaine en novembre 2021. Nicole Taylor, à la tête de l'équipe d'écriture, a travaillé avec Anna Jordan, Vinay Patel et Bijan Sheibani. David Nicholls, l'auteur du roman, a également participé en tant que producteur exécutif.

Prévue pour une diffusion le 8 février 2024, la série romantique arrive ainsi juste à temps pour la Saint-Valentin... En attendra à présent une première bande-annonce.

David Nicholls est un écrivain, scénariste et producteur britannique qui a débuté dans le monde du divertissement en tant qu'acteur, avant de se tourner vers l'écriture. Ses romans sont appréciés pour leur mélange d'humour et de sensibilité, comme leur inscription dans la vie moderne. Il a par ailleurs adapté plusieurs de ses propres romans pour l'écran, ainsi que des œuvres d'autres auteurs.

À LIRE - Jean Dujardin minuscule chez Richard Matheson

Tous ses romans ont été publiés en France chez Belfond, dont le dernier en date, Summer mélodie (trad. Valérie Bourgeois) en 2020. Un jour s'est écoulé dans l'hexagone, grand format et poche confondus, à près de 330.000 exemplaires selon Edistat.

Crédits photo : Netflix