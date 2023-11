Jean Dujardin minuscule chez Richard Matheson

Bret Easton Ellis, célèbre pour son roman culte American Psycho (trad. Alain Defossé, Robert Laffont), est revenu à l'écriture avec Les Éclats (trad. Pierre Guglielmina, Robert Laffont), 13 ans après Suite(s) impériale(s) (trad. Pierre Guglielmina, Robert Laffont). Luca Guadagnino, le réalisateur italien à l’origine de Call me by your name, adaptera ce nouveau livre en série pour HBO. Le scénariste et producteur exécutif ne sera autre qu'Easton Ellis lui-même…