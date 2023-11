Vida, ou tout faire brûler

Mais les médecins, eux, ne savent rien. En réalité, personne ne peut savoir ce qui se passe, ni comment est né ce terrible incendie qui empêche la jeune fille de respirer correctement. Personne n’est capable de voir la peur qui trace d’interminables sillons au creux de ses organes. Comment l’expliquer ? Par le silence de Virginie. Ce silence assourdissant qui dicte chacun de ses pas.

Après tout, comment dire son malheur ? Comment donner forme à ce qu’elle a subi et continue de subir ? Comment nommer l’indicible ?

Son père abuse d’elle. Pas une fois, mais régulièrement. Ses parents sont séparés et elle est obligée de rendre visite à son père, c’est le juge qui en a décidé ainsi. Or, dans l’intimité de l’appartement, après avoir bu et fumé à outrance, cet homme qui devrait prendre soin d’elle profite de son petit corps. Encore enfant, elle ne comprend pas ce qui lui arrive. Elle sait qu’elle a mal, que quelque chose cloche, mais elle pense que c’est de l’amour. Que c’est ainsi qu’elle est aimée par son père – dans la douleur.

« Que fait l’enfant qui croit que pour qu’on l’aime, pour ne pas disparaître, il ne doit pas faire d’histoire ? Que fait l'enfant qui se noie mais ne veut pas faire de vague ? »

Les années passent, et toujours cette même rengaine. Ce jeu d’évitement, pour ne pas se retrouver seule avec lui. Pour se protéger tant bien que mal de ces mains qui l’agressent, la tordent, la mutilent. Pourtant, son père parvient toujours à faire tomber les murs qu’elle érige autour d’elle, de son corps, de son cœur. Il trouve le moyen de s’imposer à elle.

Et toujours, le silence. Dévorant. « La seule vérité, c’est que j’en veux à tout le monde, à papa, à maman, à tous les autres autour, de m’avoir laissée mourir tant de fois sous leurs yeux et de n’avoir rien fait. Et si je devais le dire, tout exploserait sans doute. Mais c’est une pensée interdite, elle pourrait faire trop de mal. » Ce n’est qu’à l’aube de l’âge adulte que la vérité éclate. D’abord, sans y penser : elle avoue que son père a abusé d’elle à une camarade de classe qu’elle connaît à peine. Puis à d’autres. Puis, enfin, à sa mère. La grenade est dégoupillée, le carnage va commencer.

En écho aux souffrances de Virginie, l’histoire de Vida. Mais qui est-elle ? Cette gamine, parfois adolescente, est en réalité multiple. Il ne s’agit pas d’une seule personne, mais de plusieurs clones aux capacités bien particulières – « un miracle scientifique », d’après certains. Leur existence se résume plutôt à être observées, testées, poussées à bout pour évaluer leur puissance. Ces bébés, devenus jeunes filles, sont constitués d’énergie atomique, si bien qu’elles ont en elle un feu qui brûle constamment et ne cesse de vouloir sortir. Exploser. Tout supprimer.

Elles sont une arme destructrice. « Le fruit de dizaines d’années de recherches sur l’énergie nucléaire, menées par les plus grands scientifiques du monde. » On en oublierait presque leur nature humaine, celle qui les pousse à aimer et à être aimées. Celle qui fait se plier à cette figure paternelle, ce scientifique qui simule l’attention et la douceur pour forcer ces gamines, les unes après les autres, à s’autodétruire pour lui.

Avec ce récit, Antoine Dole donne voix à toutes les victimes qui, comme Virginie, n’ont connu que le silence. Qui, comme Vida, sont leurrées par un amour qui n’en est pas un. Sans jamais éluder, sans jamais cacher, l’auteur plonge dans une réalité déchirante avec le souhait de redonner le pouvoir à ces jeunes filles. Non plus victimes, elles deviennent maîtresses de leur vie. Au-delà de la souffrance, Antoine Dole laisse toute la place nécessaire à la lumière, à l’espoir, à la renaissance. Le tout, accompagné d’illustrations signées par l’artiste japonaise Mato ; les quelques dessins donnent une dimension toute autre à l’histoire, invitant à la contemplation de moments clefs du récit.

Vida interroge, secoue, donne envie de croire à une vie meilleure. Une lecture nécessaire.