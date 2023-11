Deux héroïnes aux destins explosifs : du grand Antoine Dole Personne ne sait qu'elle existe. Pourtant, elle peut faire disparaître ce monde d'un simple clignement de paupières. Elle s'appelle Vida. Mais dans l'ombre des explosions spectaculaires de Vida, vit Virginie. Une jeune fille qui porte en elle la même onde de destruction, un feu que son propre père a allumé en elle à force d'abus et d'attouchements. Une seule question alors, fait battre leur coeur d'un même battement : que reste-t-il à sauver de ce monde qui ne sait plus rien faire que sacrifier ses propres enfants pour ne pas se regarder en face ? Dans ce roman à deux voix, on retient son souffle pour soutenir Virginie et Vida, deux héroïnes dont les trajectoires se répondent, sans jamais se rencontrer. Convoquant la rencontre du réel et de l'imaginaire, Antoine Dole revient avec un nouveau roman qui déforme les frontières des genres. Les illustrations de Mato déploient la richesse visuelle de ce texte d'une rare intensité.