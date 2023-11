Barcelone, un verre de cava et quelques secrets enfouis

Jordi Lafebre n’ignore rien des vertus du cava, en bon natif de Barcelone. Depuis son dernier album, Malgré tout (trad. Geneviève Maubille, et près de 54.000 exemplaires selon Edistat), le dessinateur et scénariste cultive un certain goût pour les histoires aux personnages fantasques et débordants de vie autant que de secrets. Ceux avec lesquels on vit plus ou moins bien — tout dépend du niveau d’excentricité ou de désinvolture.

Je suis leur silence (toujours avec une traduction de Geneviève Maubille) quitte les amours insolites pour les drames familiaux : bienvenue chez les Monturosn, dynastie qui a fait fortune par des mariages qui regroupe des terrains viticoles et font prospérer le domaine, durant une, puis deux générations.

Nous sommes à quelques heures de ce que la matriarche dévoile son testament, à l’occasion d’une grande fête — que personne ne s’attende à des célébrations, les fauves sont lâchés, la fortune est trop grande. Mais pour la petite Pénélope, d’un tempérament très fragile, trop de tension : elle fait appel à sa psy, Eva Rojas, terriblement compétente, mais aussi obsessionnelle qu’attachante.

Elle-même a d’ailleurs quelques soucis à résoudre : une série de consultations avec le Dr Llull, pour déterminer si elle est apte ou non à retrouver son activité. Elle en profitera pour inventorier cette semaine passée entre les vignes qui produisent le cava et les squelettes que la famille Monturos planque dans ses placards.

Après tout, la grand-mère qui souhaite donner lecture de son testament est encore en vie : la réunion familiale, qui promettait déjà d’être chargée en émotions, prend une tout autre tournure que l’oncle Francesc est retrouvé mort… par Eva, qui venait le retrouver au milieu des cuves. Après tout, déceler les mystères des gens relève de son domaine d’expertise.

La famille Monturós a bâti sa richesse durant l’ère franquiste : les bulles de son vin cachent de sinistres choses... Et ferait tourner les têtes, quand des testaments interviennent.

Album splendide d’humour, virevoltant dans un rythme endiablé : Eva est une acrobate qui dynamite et dynamise tout : la jeune psy blonde, constamment accompagnée par la mémoire (ou les fantômes) de ses tantes et grand-mère – mais peut-être uniquement dans sa tête – met un point d’honneur à défier l’autorité, s’amuser de tout et ne rien prendre au sérieux. Sauf quand elle travaille à comprendre les trames et démêler les fils.

C’est brillant, enjoué, parfois même joyeusement mièvre : Eva charme autant qu’elle exaspère, reste qu’elle nous embarque dans sa tête peuplée de femmes fortes et brimées qui lui servent de boussole. Et ce, même si elles s’avèrent souvent plus bavardes que nécessaire. Je suis leur silence est un enchantement, dans ses couleurs, son trait et son scénario. Une merveille, que l’on achève, avec un large sourire.