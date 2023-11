Outredune : fable post apocalyptique

Tout commence par une vengeance. Une explosion, qui rase en partie la ville d’Agyl, en partant de son centre. Une colonne de feu d’une terrible puissance, qui réduit des rues entières en cendre. Mais revenons un peu en arrière…

D’un côté de la frontière, Anya est une jeune fille pleine de promesses. L’avenir est assuré à cette écolière, mais elle a envie d’ailleurs : « Elle rêvait d’une vie à l’est, au-delà des mers, où des rois et des reines aux somptueux vêtements tressés de fils d’or se déplaçaient en char dans le ciel, où toutes les ressources du sol étaient transformées pour créer un empire de magie et de merveilles ». Elle souhaite quitter la mine, quitter la ville, s’éloigner de la poussière. Elle comprend cependant que rester à Agyl est la seule alternative pour elle ; alors elle se résigne.

Jusqu’à l’explosion, où la rage et le souhait de détruire ceux qui lui ont volé sa vie prennent le dessus sur tout. Alors que son père tente de la mettre à l’abri en l’envoyant chez une cousine, Anya parvient à retrouver sa trace quand ce dernier prend la direction de l’ouest. La direction des ennemis. Ces ennemis qu’il faut détruire à tout prix. Elle est accompagnée de Jonah, jeune homme de son âge qui a toujours été discret et qu’elle apprend à apprécier au fil des jours.

De l’autre côté, c’est toute la famille Axelrod qui tente tant bien que mal de se remettre de la disparition de Vic. À Springston, petite bourgade délabrée qui abrite plongeurs et membres de différents gangs, la fratrie Axelrod fait parler d’elle de bien des manières. D’abord Palmer, grâce à un exploit récent de plongée où, seul rescapé, il a fini par donner son nom à un « gratte-sol » enseveli. Conner et ses propres ambitions de découverte et d’aventure. Rob et ses talents de réparateur.

Violette, la demi-sœur inconnue au bataillon jusqu’à récemment, qui trouve doucement sa place au sein de la famille. Mais aussi Rose, la maman de cette petite tribu, gérante du Puit de Miel, cette baraque accueillante « pour les aventuriers des sables ».

Voici donc les deux côtés d’une même pièce : celle qui pousse à la survie. Une survie si brûlante qu’elle implique de porter atteinte à d’autres vies. Puis, cachée sous la haine, le pouvoir d’une humanité qui peut ressurgir à tout moment. Voilà le nœud même de cette histoire. Ce dont les humains sont capables, dans le meilleur comme dans le pire.

Bien qu’il s’agisse là d’une suite à Outresable, publié des années auparavant, ce roman est tout à fait appréciable en tant qu’histoire originale. Il suffit de se laisser porter : Hugh Howey est un maître en world-building ; un talent qui se ressent à chaque décision narrative. Jamais trop, ni trop peu d’informations au fil des lignes. Surtout, une capacité à ne pas faire traîner cette histoire sans pour autant nous brusquer durant la lecture.

Chaque chapitre est l’occasion de faire un saut dans le temps et de découvrir le point de vue d’un personnage ou d’un autre, et donc de véritablement se faire une opinion. Plutôt que le côté du bien et celui du mal, séparés de manière parfaitement manichéenne, c’est avec subtilité que l’auteur nous dessine ce portrait de la race humaine.

Un roman de science-fiction qui se dévore.