Premier roman de Hugh Howey en six ans, "Outredune" nous replonge dans le monde d’"Outresable", maintes générations après qu’une tempête de sable a recouvert la civilisation telle que nous la connaissons. À sa surface, quatre frères et sœurs, Conner, Rob, Palmer et Violette, tentent désespérément de se forger un avenir. Ils suivent les traces de leur père et de leur sœur aînée Vic, deux des plus grands plongeurs des sables, disparus dans les étendues désolées d’un désert sans fin. De l’autre côté du No Man’s Land, sur une terre minière de l’Empire de l’Est, Anya voit son destin bouleversé le jour où une bombe atomique détruit son village. Déterminée à démêler les dessous de cette guerre, elle se lance dans une étrange contrée de dunes, en quête de revanche.

Avec cette suite haletante, Hugh Howey creuse un peu plus le sillon dystopique et confirme, dix ans après Silo, qu’il excelle comme personne à créer des univers imaginaires puissamment originaux.