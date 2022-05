Les éditions RMN - Grand Palais dévoilent leur site

L'Islande est une terre de littérature et de culture, et probablement l'endroit où on lit le plus au monde. Si la pandémie n'a pas modifié cette tradition dans ce pays de glace, elle aura tout de même fait évoluer les habitudes de lecture de ses habitants. En Islande, le livre audio est ainsi devenu un genre littéraire à part entière : un tiers des livres lus le seraient dans ce format. Une véritable explosion, puisqu'en 2017, seuls 9 audiolivres étaient publiés en Islande.