Parcourir des millions de livres, comme en bibliothèque, avec Library Explorer

La fin du second mois de confinement s’approche, et avec elle, la fin du confinement tout court. Et si durant cette période, la pénurie ou quasi de livres papier a sévi, les lecteurs ont pris, plus que d’ordinaire, goût à l’ebook. Entre 2019 et 2020, sur la période de ce confinement, les ventes de versions numériques auraient augmenté de 88 % assure Vivlio.