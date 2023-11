Un an de solitude : Délices de lecture garanties

16 textes de belles lettres faites à partir de belles lettres. Dans un miroir qui prolonge l’exploit, dans une syntaxe qui embrasse comme un gant l’époque et les personnages, dans une langue où tous les mots sonnent juste (il n’y a pas une syllabe qui dépasse), il y en a qui sont tellement délicieux et adéquats qu’on a envie de les promener sur la langue et dans tout le palais, comme un dessert exquis, avant de les avaler.

16 textes qui plongent dans la littérature pour la sublimer.

À partir des fragments de vie (plus ou moins connus) des écrivains ou poètes aimés, Jean-Pierre Longre construit des histoires saisissantes. Le jeu du lecteur est multiple et passionnant car il a un travail de détective à faire, entre autres : il s’agit de découvrir à travers les mots utilisés à quelle époque on se trouve, de quel auteur il est question, combien il y a de fiction, etc.

Au-delà de l’énorme travail de documentation, d’esthétisation, de stylistique, il y a toutes ces « situations » créées par l’imagination qui nous donnent du plaisir, nous font sourire, nous interpellent, nous éblouissent : on ne reste jamais sur sa faim en lisant ces 12 travaux d’Hercule… Poirot !

Il y a beaucoup de belles surprises dans ce livre, il y a des anecdotes, il y a des mises en abîme en série comme dans « Tire-livre » où le vol des livres inspire et provoque des vocations (il s’enchaîne comme un joyeux héritage), il y a des réponses aux questions « fondamentales » comme dans « La poésie l’amour » : « La lecture peut-elle être orgasme ? », il y a des textes qui nous arrivent deux-mille ans plus tard comme la lettre d’Ovide dans « Pont-Euxin » (d’ailleurs la Roumanie est bien présente dans « Un an de solitude » car Panaït Istrati est aussi de la partie).

Il y a aussi des librairies où l’on rencontre des drôles d’oiseaux (dont un illettré ou un Prix Nobel), il y a une attachante et polychrome galerie de personnages (dans « Bas-reliefs »), il y a des clins d’œil et/ou des regards d’intelligence pour le lecteur averti ou novice, etc.

En ressuscitant des maîtres et/ou des épisodes biographiques symboliques, Jean-Pierre Longre ne fait pas que « mastériser » : il fait pousser de belles plantes hybrides dans le champ lexical de la littérature et redonne des lettres de noblesse aux lettres égarées sur le chemin de l’oubli.