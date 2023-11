Un recueil réaliste sur un monde fantastique, le notre

« Entrer dans l'écriture de Zaki, nous dit JMG Le Clézio en préface de ce recueil, c'est simplement changer d'univers ». Au risque de contredire le prix Nobel de littérature, la lecture d'Organes invisibles nous a paru être, plutôt que exploration l'exploration d'un ailleurs, un voyage dans les profondeurs et les reliefs de notre propre univers.

Avaler un trou noir ; soudainement, ne plus percevoir la présence de sa copine, ni se souvenir du visage des gens qu'on aime ; avoir besoin, par vertige du bas, de se réfugier en hauteur ; penser le ciel comme un grand ballon d'hélium et craindre qu'il éclate si l'on respire trop fort. Ces expériences ne sont certainement pas habituelles, mais l'on voit tout ce qu'elles ont de familier avec nos propres existences, non ?

Il y a comme chez Kafka cette sensation étrange que la situation absurde qui nous est décrite est une transcription fidèle de ce que nous ressentons parfois au plus profond de nos tripes. Celle par laquelle l'indicible et l'invisible — justement — du monde se manifestent à nous. Mais Zaki Beydoun se distingue de Kafka par un supplément de vie dont il pare son écriture. Il est moins déprimé que l'écrivain austro-hongrois. Les choses sont chez lui moins grises. (Peut-être certains lui reprocheront de ne pas aller au bout des choses ? Au bout du non-sens.)

Ce n'est pas toujours agréable, de se faire ainsi chatouiller les boyaux. Mais si l'on se détend et qu'on accepte ce qui se joue sur les lignes qui défilent sous nos yeux, on ressort du livre en ayant mis des mots sur certains morceaux de nos vies intérieures quotidiennes.

Il est en revanche un peu dommage que la dernière nouvelle du cycle donne une porte de sortie rationnelle à toutes ces élucubrations irrationnelles qui le composent. Heureusement, les textes qui la suivent renouent avec le charmant mystère qui se dégageait des nouvelles. Ils se lisent comme des poèmes en prose et se rapprochent plutôt de Borges. Ils ouvrent cette fois sur le monde extérieur, là où les nouvelles nous confinaient plutôt dans un solipsisme indépassable.

En refermant ce recueil, voilà l'évidence : L'existence est angoissante, parfois très angoissante. Elle est insaisissable comme un savon mouillé. Il arrive qu'elle s'évapore de notre corps et nous laisse comme une carcasse vide. Elle coupe par moment tous les fils qui établissent une communication entre le monde et nous. Sans parler de son point final, la mort, qui n'arrange rien. Mais elle peut (doit) être vécue. Malgré la peur. « Les fantômes ne meurent pas, car ils se contentent d'un minimum d'existence ». Être un fantome, c'est une vie ça ?

Cette angoisse existentielle, elle ressemble à celle qui, selon Sartre, nous prend lorsque nous sommes au bord du précipice : nous réalisons que nous sommes libres de nous y jeter. L'angoisse est intérieure, elle est ce qu'on ressent quand on pense aux macabres possibilités de son propre comportement. Elle est, selon le philosophe français, provoquée par le néant qui nous constitue et qui menace de nous avaler à tout instant. Organes invisibles, comme toute bonne oeuvre absurde, joue le rôle d'un miroir tourné vers ce néant. Quand on le voit, l'angoisse arrive, mais avec elle vient le sentiment de liberté humaine dont elle est inséparable. Et, peut-être, une envie de vivre avec un maximum d'existence.